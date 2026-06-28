George Russell gana el Gran Premio de Austria y refuerza sus opciones al título de F1

George Russell está firmemente en la pelea por el título de la Fórmula 1 tras convertir su controversial primera posición en parrilla de salida en una victoria dominante el domingo en el Gran Premio de Austria.

Russell controló la carrera de principio a fin y contuvo el ataque de Max Verstappen, de Red Bull. Su compañero en Mercedes y líder del campeonato, Kimi Antonelli, tuvo que conformarse con el tercer puesto después de acercarse a Verstappen en la última vuelta.

Es la primera victoria de Russell, excluidas las carreras sprint, desde el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada.

Lewis Hamilton y Ferrari no lograron aprovechar su triunfo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya y el siete veces campeón terminó en el quinto lugar y su compañero Charles Leclerc en el octavo.

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