Gavin Williams lanza siete sólidas entradas en triunfo 5-2 de Guardianes ante Mellizos

Gavin Williams lanzó siete entradas dominantes, el venezolano Gabriel Arias, Chase DeLauter y Patrick Bailey conectaron jonrones y los Guardianes de Cleveland vencieron el jueves 5-2 a los Mellizos de Minnesota para evitar la barrida de tres juegos.

Williams (10-4) empató con Sonny Gray, de Boston, como el lanzador con más victorias en la Liga Americana, con su primer triunfo desde el 3 de junio. Permitió dos carreras con tres hits y una base por bolas, e igualó su máximo de la temporada con 11 ponches.

Hunter Gaddis lanzó un octavo episodio sin permitir carreras, y Cade Smith consiguió su 27mo salvamento con una novena perfecta.

El abridor de los Mellizos, Bailey Ober, permitió una carrera con tres hits y una base por bolas, y ponchó a cinco en su primera aparición desde el 30 de mayo. Fue activado de la lista de lesionados el jueves tras recuperarse de una inflamación en el codo derecho.

Los Mellizos vieron cortada su racha de cuatro victorias, pero aun así han ganado siete de sus últimas ocho series.

Williams retiró a los primeros 13 bateadores que enfrentó, a ocho de ellos por la vía del ponche, antes de que Royce Lewis dejara caer un suave lineazo en el jardín derecho corto para el primer hit de los Mellizos.

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