Fallece un árbitro neerlandés a los 38 años; había sido excluido del Mundial 2026

Falleció un árbitro que fue eliminado de la lista de autoridades de la FIFA para el Mundial de 2026, según anunció la federación holandesa (KNVB).

Rob Dieperink había sido seleccionado como árbitro de asistencia de video (VAR) para el torneo de este verano, pero fue “eliminado de la lista” de autoridades del Mundial en mayo, según informó la FIFA.

Dieperink, de 38 años, fue detenido por la Policía Metropolitana en abril tras una denuncia por una agresión sexual contra un adolescente en Londres, informó The Athletic.

El caso se cerró sin que se presentaran cargos. La Policía Metropolitana confirmó que “no se alcanzó el umbral probatorio” y señaló que no se tomarían más medidas.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink”, se lee en un comunicado emitido el lunes por la KNVB.

Al hablar sobre la pérdida de Rob, el homenaje lo describe como “un árbitro muy apreciado, pero sobre todo a un colega amable y dedicado”. Además, indica: “Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos quienes lo querían. Les deseamos mucha fortaleza y apoyo para sobrellevar esta gran pérdida”.

Dieperink fue detenido tras un partido de la Liga de Conferencia de Europa entre el Crystal Palace y la Fiorentina, celebrado el jueves 9 de abril en el sur de Londres.

Posteriormente, declaró al periódico holandés De Telegraaf que había sido “acusado injustamente”.

“Desde el principio, he cooperado plenamente con la investigación policial y también informé de inmediato y en detalle a la FIFA, la UEFA y la KNVB”, aseguró. También expresó su agradecimiento por el apoyo que recibió “de la KNVB y por la forma en que han manejado este asunto”.

Con respecto a la exclusión del torneo mundial, admitió: “Es lamentable que la FIFA haya decidido no designarme más para el Mundial; naturalmente, estoy decepcionado por eso”.

En mayo, un portavoz de la Policía Metropolitana declaró: “El jueves 9 de abril, los agentes respondieron a una denuncia por una agresión sexual contra un adolescente, ocurrida en una vivienda de Wellesley Road, en Croydon. Posteriormente, se produjo el arresto de un hombre de unos 30 años como sospechoso de agresión sexual”.

Y añadió: “Los agentes llevaron a cabo una investigación exhaustiva y revisaron todas las pruebas disponibles, lo que incluyó la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad y el análisis de dispositivos digitales. Tras estas investigaciones, concluyeron que no se alcanzó el umbral probatorio necesario. No se tomarán más medidas”.