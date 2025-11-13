Stay up to date with notifications from The Independent

Fútbol turco impone sanciones temporales a 102 jugadores por escándalo de apuestas

AP Noticias
Jueves, 13 de noviembre de 2025 08:32 EST
TURQUÍA APUESTAS
TURQUÍA APUESTAS (AP)

La federación de fútbol de Turquía suspendió temporalmente a 102 jugadores de participar en partidos debido a un escándalo de apuestas.

Los jugadores fueron remitidos a la comisión disciplinaria profesional de la Federación de Fútbol de Turquía como parte de una investigación en curso sobre apuestas.

La comisión suspendió el jueves a futbolistas de la primera división para que no jueguen por períodos que van desde 45 días hasta un año.

___

Deportes: https://apnews.com/hub/deportes

