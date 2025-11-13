Fútbol turco impone sanciones temporales a 102 jugadores por escándalo de apuestas

La federación de fútbol de Turquía suspendió temporalmente a 102 jugadores de participar en partidos debido a un escándalo de apuestas.

Los jugadores fueron remitidos a la comisión disciplinaria profesional de la Federación de Fútbol de Turquía como parte de una investigación en curso sobre apuestas.

La comisión suspendió el jueves a futbolistas de la primera división para que no jueguen por períodos que van desde 45 días hasta un año.

___

