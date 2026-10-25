Frelick y Pratt impulsan a Cerveceros a remontada 5-4 sobre Rays y 2-0 en Serie Mundial

Sal Frelick empató el marcador con su primer jonrón en tres meses, Cooper Pratt conectó un sencillo de la ventaja en la séptima entrada y los Cerveceros de Milwaukee sorprendieron la noche del sábado por 5-4 a los Rays de Tampa Bay para tomar una ventaja de 2-0 en la Serie Mundial, al remontar un déficit de cuatro carreras por segunda vez en esta postemporada.

Tampa Bay, que ganó el banderín de la Liga Americana al obligar a los rivales a cometer errores, cometió un error, tuvo otras dos pifias que pudieron haberse marcado como errores y además le sacaron out a un corredor en el plato.

Milwaukee perdía 4-0 en la primera entrada, pero reaccionó para lograr su séptima victoria viniendo de atrás en esta postemporada. Los Cerveceros también se repusieron de un 4-0 para vencer a los Dodgers de Los Ángeles 6-4 en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, completando una barrida de cuatro juegos.

Tras perder el primer juego el viernes 3-2, los Rays se despegaron rápidamente ante el novato Logan Henderson, pero los Cerveceros empezaron a recortar con dos carreras en la parte baja ante el as de Tampa Bay, Drew Rasmussen.

David Hamilton redujo la desventaja a 4-3 con un rodado productor en la cuarta, y Frelick coronó un turno de nueve lanzamientos ante Ian Seymour en la sexta al mandar una recta por encima de la barda del jardín central.

Frelick había acumulado 103 apariciones al plato sin jonrón desde su batazo del 11 de julio ante Braxton Ashcraft, de Pittsburgh, y no se volaba la cerca ante un lanzador zurdo desde el día inaugural contra Tyler Gilbert, de los Medias Blancas de Chicago. Frelick recorrió las bases a toda velocidad en 18,72 segundos, la mitad del tiempo de algunos trotes teatrales vistos esta postemporada.

Los aficionados que se dieron cita al segundo juego de la primera Serie Mundial de Milwaukee desde 1982, se encendieron durante el descanso de la séptima entrada, bailando al ritmo de la “Beer Barrel Polka” interpretada por Mike Schneider, un acordeonista de Clinton, Wisconsin.

Brice Turang conectó un doble ante el lanzador derrotado Tyler Wells en el segundo lanzamiento de la parte baja, avanzó con el elevado de Garrett Mitchell al jardín derecho y anotó cuando Pratt, un jugador de 22 años que debutó en junio, colocó un sinker de Kevin Kelly en el jardín derecho corto.

El dominicano Abner Uribe lanzó 1 1/3 entradas sin permitir hit para llevarse la victoria.

Jonny DeLuca abrió la novena con un doble ante Aaron Ashby; luego Victor Mesa Jr. se ponchó al no poder contener el swing. El bateador emergente Ben Williamson rodó para out y avanzó al corredor, y el cubano Yandy Díaz se ponchó al no poder frenar el swing en un lanzamiento con cuenta llena.

Ashby suma tres salvamentos en la postemporada sin permitir carrera.

Milwaukee ganó su séptimo juego consecutivo, convirtiéndose en el quinto equipo que remonta dos veces desventajas de cuatro carreras para ganar en una misma postemporada, y el primero desde Filadelfia en 2022.

El Juego 3 del duelo entre equipos que buscan su primer título se disputa la noche del lunes en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida, donde los Cerveceros jugaron por última vez en 2023.

De los 57 equipos anteriores que tomaron ventaja de 2-0 en la Serie Mundial, 46 conquistaron el campeonato.

Tampa Bay tomó ventaja 4-2 en la primera entrada con más carreras de la Serie desde el Juego 4 de 1993, mientras ambos equipos se combinaron para siete hits, igualando la mayor cantidad en un primer episodio.

Aun así, Milwaukee mejoró a 13-0 en juegos iniciados por Henderson desde su debut en 2025. Siguió a Jacob Misiorowski en la rotación de los Cerveceros; fue la primera vez desde 1972 que compañeros de 24 años o menos abrieron los dos primeros juegos de la Serie, cuando lo hicieron Gary Nolan y Ross Grimsley, de Cincinnati.

Henderson abrió con 11 días de descanso y tuvo problemas mientras los Rays conectaban 13 fouls en 35 lanzamientos en la primera. Permitió cuatro carreras —tres limpias— en tres entradas.

Con un día extra de descanso, Rasmussen permitió tres carreras y seis hits en 3 2/3 entradas, su apertura más corta desde el 9 de julio.

Pratt cometió su cuarto error de la postemporada como campocorto, el noveno de los Cerveceros en 10 juegos, al botar su tiro más allá del primera base Jake Bauers en un rodado de Díaz para abrir la entrada. Chandler Simpson y el dominicano Junior Caminero siguieron con sencillos productores, y Liam Hicks conectó un jonrón de dos carreras.

El venezolano Jackson Chourio y Bauers abrieron la parte baja con sencillos, y el primera base mexicano Jonathan Aranda permitió que un elevado de foul de Contreras con un out se le saliera del guante cerca de la malla frente a los asientos.

Con Bauers corriendo en un lanzamiento con cuenta llena, Contreras conectó un sencillo productor que botó a la izquierda del segunda base Richie Palacios, quien había dado un paso hacia la base. El sencillo de Mitchell con dos outs recortó la desventaja a 4-2.

Hamilton conectó un rodado productor en la cuarta que se coló entre las piernas de Aranda para un error.

Chourio puso out a Hicks desde el jardín izquierdo para el último out de la sexta, cuando el coach de tercera base Brady Williams le hizo señas al receptor, de piernas lentas, para que intentara anotar desde segunda con el sencillo de Mesa.

A continuación

El derecho dominicano de los Rays Freddy Peralta, quien se convirtió en dos veces All-Star cuando lanzó para los Cerveceros de 2018 a 2025, abre el Juego 3. Fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y tiene marca de 2-0 con efectividad de 1,08 en tres aperturas de postemporada y una aparición como relevista. Se enfrentará al zurdo de los Cerveceros Robert Gasser, quien permitió una carrera en nueve entradas en sus dos primeras aperturas de postemporada.

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