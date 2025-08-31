Lyon vence 1-0 a Marsella con 10 hombres en el último minuto en la liga francesa

Lyon finalmente prevaleció con una victoria de 1-0 sobre un Marsella con 10 hombres gracias a un autogol tardío de Leonardo Balerdi en la liga francesa el domingo.

El suplente argentino de Lyon, Nicolás Tagliafico, golpeó el travesaño y la presión de su compañero Pavel Šulc obligó al desesperado Balerdi en la línea a empujar el balón a su propia red a los 88 minutos.

Lyon tuvo dos goles anulados en la primera mitad, y Marsella vio al defensor CJ Egan-Riley ser expulsado a los 29 por derribar a Malick Fofana cuando se dirigía hacia el gol.

Los visitantes mejoraron después del descanso a pesar de su desventaja numérica. Hamed Junior Traoré y Pierre-Emile Höjbjerg desperdiciaron buenas oportunidades para el Marsella.

Es la segunda derrota de Marsella en tres partidos de liga en lo que va de temporada.

Lyon estuvo sin su estrella Georges Mikautadze, quien ha sido vinculado con un posible traspaso para aliviar la situación financiera del club.

El siete veces campeón de Francia fue degradado en junio a la segunda división debido a irregularidades financieras y deudas estimadas en 175 millones de euros (203 millones de dólares), pero aseguró su estatus en la primera división tras una apelación.

Celebraciones en la capital

El Paris FC celebró su primera victoria desde que logró el ascenso al derrotar al Metz visitante 3-2 en un partido presenciado por el jefe de fútbol global de Red Bull, Jürgen Klopp. El fabricante de bebidas energéticas es un accionista minoritario en el equipo respaldado por la familia más rica de Francia, los Arnault del imperio de lujo LVMH.

Ilan Kebbal del Paris anotó dos veces para los anfitriones – el primero fue un penalti – antes de que Boubacar Traoré igualara para los visitantes a 2-2. Moses Simon anotó lo que resultó ser el gol de la victoria en el minuto 67 y el Metz terminó el partido con diez hombres ya que Sadibou Sané, quien marcó el primer gol, fue expulsado en el minuto 80.

La victoria le dio al Paris sus primeros puntos después de las derrotas iniciales ante Angers y Marsella.

También el domingo, el Mónaco disfrutó de una victoria de 3-2 sobre el Estrasburgo gracias a un gol en el tiempo de descuento de Takumi Minamino, Le Havre derrotó al Niza 3-1, y el Angers empató con el Rennes 1-1.

