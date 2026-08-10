Forlán apostará por competencia "sana" entre experiencia y talento juvenil para remodelar a Uruguay

El exjugador Diego Forlán, uno de los más emblemáticos del fútbol uruguayo, afirmó el lunes que confía en su vasta experiencia para comandar a las selecciones Sub20 y absoluta de Uruguay, de las cuales asumió las riendas la semana pasada, y buscará recuperar la imagen y competitividad de una nación magullada a través de la "competencia sana".

“Es una faceta que siempre me gustó, la de aportar a los chicos y poder formarlos", dijo en una rueda de prensa en el estadio Centenario de Montevideo en su presentación como nuevo seleccionador. "Las Sub 15, 17 y 20 son categorías muy importantes para nuestro fútbol y el futuro de los seleccionables para que mañana tengan una buena carrera”.

Forlán, de 47 años, fue anunciado la semana pasada como el nuevo entrenador de la selección Sub20 y también ejercerá como técnico interino del elenco absoluto hasta marzo de 2027, cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) celebrará elecciones para elegir su nueva directiva.

Su principal objetivo al comandar ambos banquillos será “potenciar a los jóvenes talentos, acompañar su desarrollo y fortalecer el camino” para recuperar el fútbol uruguayo tras el batacazo sufrido en el Mundial, cuando la Celeste fue eliminada en la fase de grupos, explicó la AUF.

El exjugador y ahora seleccionador confía en el talento joven y la “competencia sana” para revertir el sabor amargo dejado por la precoz eliminación en la Copa del Mundo, ya que cada uno tendrá que pelear por la oportunidad de vestir la camiseta celeste.

“Me gustan mucho los jugadores jóvenes y darles oportunidad. No es sencillo, teniendo en cuenta que hay jugadores de experiencia muy buenos y todavía en un grandísimo rendimiento”, dijo. “Lo lindo de eso es que hay competencia sana... y eso hace que el nivel de la selección general mejore”.

Forlán evitó comentar sobre la conturbada salida de Marcelo Bielsa - quien dejó la selección en medio de un vestuario roto tras lo que supuso la peor actuación de la Celeste en un Mundial desde 2002 - aunque destacó que el argentino es un "entrenador de mucha jerarquía, tiene mucha experiencia” y recordó que cada entrenador “tiene su personalidad”.

Así, al ser consultado sobre su estilo al frente del conjunto uruguayo, adelantó que apostará por una estrategia dinámica que se adapte a las necesidades de cada partido.

“Trataré de darle las mejores herramientas a los jugadores. Si mi estilo será de propuesta o de respuesta, me encantaría proponer todos los partidos, pero uno que ha jugado en tantos lados sabe que a veces no es lo que uno quiere sino lo que puede”, expresó. “Hay que abarcar, trabajar y tratar de tener una idea global para ver después cómo podés salir de determinadas situaciones en los partidos”.

Autor de 36 goles en 112 partidos con Uruguay, Forlán es considerado uno de los históricos de la selección, con la cual se alzó campeón de América en 2011 y fue una figura decisiva en Sudáfrica, donde la Celeste terminó en el cuarto puesto y, el exdelantero, elegido el Balón de Oro del campeonato. Tras retirarse como jugador en 2019, como entrenador estuvo al mando del Peñarol, en 2020, y del Atenas de San Carlos de la segunda división del campeonato uruguayo, en 2021.

Bajo la batuta de Forlán, Uruguay disputará ocho partidos.

El principal reto en el periodo de la Sub20 será el Campeonato Sudamericano en enero próximo, que otorgará cuatro cupos para el Mundial de la categoría que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Ya con la selección principal, su primer compromiso será en septiembre próximo, cuando Uruguay tiene previsto jugar contra Japón, el 24, y Corea del Sur, el 28.