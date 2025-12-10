Flick minimiza reacción de Yamal tras ser sustituido en partido que Barcelona gana en la Champions

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, minimizó la reacción de Lamine Yamal al ser sustituido cerca del final del encuentro que su equipo ganó el martes 2-1 al Eintracht de Fráncfort en la Liga de Campeones.

Yamal fue reemplazado por Roony Bardghji a los 89 minutos del partido de la fase de liga. Salió del campo con una expresión seria y pareció mascullar algo. Tampoco lució contento después de regresar al banquillo.

“Ha tenido un gesto de bronco, pero tenia (tarjeta) amarilla y necesitábamos piernas frescas”, reconoció el estratega. “No es un problema. Es como es. Le entiendo. Todos quieren jugar y él cree que puede jugar 100 minutos. Es joven. Es una buena actitud. No tengo problemas. Yo también fui jugador. Lo acepto”.

Yamal recibió la amonestación a los 56 minutos por una falta y se perderá el próximo partido de la Liga de Campeones.

Su centro llevó al segundo gol de Jules Koundé a los 53 para darle al Barcelona la victoria tras remontar después de que los visitantes se adelantaron a los 21. Koundé también anotó a los 50.

Yamal, joven de 18 años, ha tenido más participaciones en goles —asistencias y tantos— que cualquier otro jugador menor de 19 años en la historia de la Liga de Campeones desde la fase de grupos o fase de liga hasta la final, según la UEFA. Tiene 14 —siete goles y siete asistencias, una participación más que el récord anterior de Kylian Mbappé de 13 —diez goles y tres asistencias.

“No me lo esperaba. Su mentalidad es importante para nosotros”, dijo Flick sobre Koundé. “Pero estoy muy contento”.

Koundé consideró que fue “divertido” hacer muchas incursiones en el ataque el martes.

Fue el quinto partido consecutivo en el que el Barcelona concedió el primer gol. Se recuperó para lograr victorias en sus últimos cuatro compromisos.

La victoria movió al Barcelona al 14to puesto, a dos puntos del octavo lugar en la fase de liga de la competición.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes