Flamengo elimina a Independiente del Valle y Brasil mete 3 de 4 en semifinales de Libertadores

Con más sufrimiento de lo esperado, Flamengo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores tras igualar el jueves 1-1 como local ante Independiente del Valle y avanzar con un marcador global 3-1.

El equipo brasileño, tetracampeón y vigente monarca del torneo, hizo valer el triunfo 2-0 conseguido en el partido de ida disputado la semana en Ecuador para continuar con opción de defender su corona.

Un gol del uruguayo Giorgian de Arrascaeta a los 83 minutos tras un grave error del arquero Aldair Quintana le permitió a Flamengo asegurar el boleto y acabar con la zozobra que había comenzado con el tanto de Djorkaeff Reasco en el primer tiempo.

El empate del Mengao llegó cuando más sufría los ataques del cuadro ecuatoriano, que buscó empatar la eliminatoria de cuartos de final luego de la expulsión del volante Jorginho a los 65 minutos.

Flamengo se medirá en la siguiente fase con Estudiantes de La Plata, que el miércoles eliminó a Corinthians y evitó el pleno brasileño. El otro duelo será protagonizado por Fluminense y Palmeiras.

Las semifinales se realizarán entre el 13 y el 21 de octubre. La final será el 28 de noviembre en Montevideo.

Los equipos de Brasil han conquistado las últimas siete ediciones de la competición.

Flamengo inició esta racha en 2019 y volvió a levantar el trofeo en 2022 y 2025, cuando derrotó en la final a Palmeiras, que se coronó en 2020 y 2021.

Fluminense, en 2023, y Botafogo, un año más tarde, extendieron la hegemonía brasileña. Con 25 títulos, Brasil ya iguala a Argentina como el país más laureado de la competición y ha monopolizado cinco de las últimas seis finales.

En el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, Flamengo salió confiado tras la ventaja lograda en el primer duelo de la serie y manejó la posesión con pases controlados y sin inquietar a los defensas rivales.

A los 14 minutos, Lucas Paquetá envió un balón en profundidad que dejó a Bruno Henrique mano a mano con Quintana, pero el portero de los visitantes logró evitar la caída de su valla.

Luego de la pausa de hidratación, Independiente del Valle dio un paso al frente y consiguió abrir el marcador a los 31 minutos con una internada por la banda derecha de Matías Perelló, que le ganó el duelo al lateral Ayrton Lucas y envió un centro que el portero Agustín Rossi no pudo atrapar y Reasco aprovechó para anotar.

A pesar de contar con una alineación repleta de figuras, Flamengo no logró dominar el encuentro y el trámite se le complicó con la tarjeta roja que vio Jorginho por dos faltas contra Perelló y Jordi Alcívar en un lapso de 10 minutos.

Tras quedarse en inferioridad numérica, el técnico de Flamengo, el portugués Leonardo Jardim, adoptó una estrategia defensiva con dos línea de cuatro jugadores y con de Arrascaeta como única referencia ofensiva.

Cuando Independiente del Valle tenía contra su arco a los anfitriones, Rossi envió un pase largo desde su área que Quintana calculó mal, quedó superado por el balón aéreo y permitió que De Arrascaeta cabeceara a puerta vacía y asegurara la clasificación de Flamengo a semifinales por quinta vez en los últimos ocho años.

El costoso error de Quintana empañó la noticia que había recibido pocas horas antes de su llamado a la selección colombiana para los partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú, que se disputarán entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

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