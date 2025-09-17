Filis colocan a Edmundo Sosa en lista de lesionados y convocan a Rafael Lantigua

Los Filis de Filadelfia colocaron el martes al infielder panameño Edmundo Sosa en la lista de lesionados debido a una distensión en la ingle derecha.

En 62 encuentros como titular esta temporada, Sosa ha jugado en la intermedia, la antesala, el campocorto, el jardín izquierdo y el jardín central. Estableció un récord personal de una sola temporada con 33 carreras impulsadas y cinco de sus siete jonrones han sido contra lanzadores zurdos.

La estancia de Sosa en la lista de lesionados es retroactiva al sábado.

Para llenar el puesto de Sosa en el roster, los campeones de la División Este de la Liga Nacional convocaron al infielder dominicano Rafael Lantigua desde Lehigh Valley de la Triple A, mientras que el jardinero Brewer Hicklen fue dado de baja.

Lantigua debutará en las Grandes Ligas. El pelotero de 27 años está bateando para .232 con 15 dobles, siete jonrones, 56 carreras impulsadas, 77 bases por bolas y 82 anotadas en 124 juegos en la Liga Internacional. Ha cometido sólo un error en 96 oportunidades totales con 34 juegos como titular en tercera, seis en campocorto y cuatro en el jardín izquierdo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes