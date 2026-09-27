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Guardianes aseguran su tercer título divisional al vencer 11-5 a Reales

AP Noticias
GUARDIANES-REALES
GUARDIANES-REALES (AP)

Una vez más, los Guardianes de Cleveland son campeones divisionales.

Patrick Bailey y Brayan Rocchio conectaron cad auno dos de los cinco jonrones de Cleveland, y los Guardianes vencieron el sábado 11-5 a los Reales de Kansas City para asegurar su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Americana.

La victoria de Cleveland, sumada a la derrota de Chicago 9-6 ante Colorado, le dio a los Guardianes (85-76) una ventaja de dos juegos sobre los Medias Blancas, segundos en la tabla (83-78), con un partido por disputarse en la temporada regular el domingo.

El dominicano José Ramírez y los Guardianes tienen asegurado el segundo puesto como cabeza de serie en los playoffs de la Liga Americana y un pase directo a la primera ronda para iniciar los playoffs en la serie divisional al mejor de cinco. Tendrán cinco días de descanso y luego la ventaja de local ante el ganador de la serie de comodines al mejor de tres entre los Medias Blancas, sextos preclasificados, y Houston o Texas — el rival se definirá dependiendo de quien gane la División Oeste de la Liga Americana el domingo.

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