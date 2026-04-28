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Filis despiden al mánager Rob Thomson tras perder 11 de 12 y nombran a Mattingly como interino

FILIS
FILIS (AP)

Los Filis de Filadelfia despidieron el martes al mánager Rob Thomson, quien llevó al equipo a cuatro apariciones consecutivas en los playoffs, incluida la Serie Mundial de 2022, después de que Filadelfia perdió 11 de 12 juegos y comenzó el día empatado en el último lugar de las Grandes Ligas.

El coach de banca Don Mattingly fue nombrado mánager interino hasta el final de la temporada y el coach de tercera base Dusty Wathan fue ascendido a coach de banca.

Thomson tuvo marca de 355-270 y guio a unos Filis cargado de talento de alto costo —que incluía a Bryce Harper, Kyle Schwarber y Trea Turner— a títulos divisionales consecutivos. Thomson, de 62 años, fue promovido a su primera etapa como mánager en 2022, firmó una extensión de contrato en la temporada baja hasta la campaña de 2027 y nuevamente se esperaba que tuviera a los Filis peleando por la Serie Mundial.

En cambio, los Filis y su nómina de más de 300 millones de dólares han sido uno de los mayores fracasos y perdieron 10 juegos seguidos antes de que el as Zack Wheeler los guiara a una victoria el sábado contra Atlanta. Los Filis perdieron ante Atlanta el domingo y cayeron a 9-19 en la temporada, empatados con los Mets de Nueva York, sus rivales divisionales.

Thomson es el segundo mánager despedido esta campaña, después de que los Medias Rojas le dieran las gracias a Alex Cora y a cinco coaches el sábado.

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Deportes de AP: https://apnews.com/deportes

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