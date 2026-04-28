Kyle Tucker impulsa dos carreras en la novena y los Dodgers vencen 5-4 a los Marlins

Kyle Tucker conectó un sencillo que impulsó las carreras del empate y de la ventaja con dos outs en la parte baja de la novena entrada, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron para vencer 5-4 a los Marlins de Miami el lunes por la noche en el primer juego de la serie.

Fue el único hit de Tucker en el partido después de comenzar de 4-0.

Jake Eder (1-0) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas al permitir un hit en una entrada como relevista.

Los Dodgers mejoraron a 3-7 cuando van perdiendo después de siete entradas.

El cerrador de los Marlins, Pete Fairbanks (0-2), dio base por bolas al cubano Andy Pagés, y este anotó con el doble de regla de terreno de Shohei Ohtani en la novena, acercando a los Dodgers 4-3. El bateador emergente Dalton Rushing recibió boleto y Freddie Freeman recibió boleto intencional para llenar las bases antes de que Tyler Phillips reemplazara a Fairbanks, quien parecía tener un problema físico.

Phillips ponchó a Will Smith, dejando a los Dodgers a un out de la derrota. Tucker conectó un sencillo al jardín central, y anotaron Ohtani y Rushing.

Liam Hicks puso arriba a los Marlins 4-2 con un jonrón de tres carreras ante el MVP de la Serie Mundial Yoshinobu Yamamoto en la quinta.

Con cuenta de 0-2, Hicks conectó un splitter de 92 mph con dos outs en la quinta que cayó en las gradas bajas del jardín derecho, y anotaron Jakob Marsee y Xavier Edwards, quienes habían recibido base por bolas.

Yamamoto permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas, en su salida más corta de la temporada. El derecho ponchó a cuatro y otorgó cuatro bases por bolas, la mayor cifra de su campaña. Se terminó su racha de cinco aperturas consecutivas de calidad para comenzar la temporada.

El abridor de los Marlins, Chris Paddack, permitió dos carreras y cuatro hits en cuatro entradas. Ponchó a uno.

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