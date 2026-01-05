Filis contratan a Don Mattingly como coach de banca, reuniéndolo con su hijo gerente

Los Filis de Filadelfia contrataron a Don Mattingly, el exmánager de los Dodgers y los Marlins, como coach de banca en el equipo de Rob Thomson.

Mattingly se reencontrará en Filadelfia con su hijo, Preston, quien es el gerente general del club.

Será la 23ª temporada consecutiva de Mattingly como mánager y coach de las grandes ligas, incluyendo los últimos tres años con los Azulejos de Toronto, quienes perdieron el séptimo juego de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

Mattingly dejó su papel como coach de banca de Toronto bajo el mando del piloto John Schneider después de la Serie Mundial.

“Habiendo conocido a Don durante años y habiendo trabajado estrechamente con él en Nueva York, sé que su conocimiento del juego y su carácter lo convierten en una gran adición a nuestro tremendo cuerpo técnico”, señaló Thomson en un comunicado.

Mattingly, de 64 años, jugó 14 temporadas como primera base en las grandes ligas, todas para los Yankees, desde 1982 hasta 1995. Fue seis veces All-Star de la Liga Americana y el Jugador Más Valioso de la Americana en 1985 antes de retirarse.

Mattingly dirigió a los Dodgers de 2011 a 2015 y a los Marlins de 2016 a 2022. Fue el Mánager del Año de la Liga Nacional en 2020 después de llevar a los Marlins a su primera aparición en los playoffs desde 2003.

Reemplaza a Mike Calitri, quien se convirtió en el coordinador de campo de las grandes ligas de los Filis.

Filadelfia ganó el cetro del Este de la Nacional por segunda temporada consecutiva y fue eliminado por los Dodgers en la serie divisional del circuito.

