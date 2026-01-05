Luka Doncic anota 36 puntos mientras Lakers remontan y vencen 120-114 a Grizzlies

Luka Doncic anotó 36 puntos con nueve rebotes y ocho asistencias, LeBron James añadió 26 tantos con diez asistencias y los Lakers de Los Ángeles se recuperaron para una victoria de 120-114 sobre los Grizzlies de Memphis el domingo por la noche.

Jake LaRavia también anotó 26 unidades contra su antiguo equipo y Deandre Ayton sumó 15 puntos mientras los Lakers lograron su segunda victoria en casa sobre los Grizzlies en tres días. Los triunfos consecutivos llegaron después de que Los Ángeles perdiera cuatro de sus cinco encuentros anteriores.

Jaylen Wells anotó 23 para Memphis y el novato Cedric Coward se apuntó con 16 tantos y nueve rebotes, todos en la primera mitad, pero no jugó después del descanso debido a una lesión en el tobillo.

Jaren Jackson Jr. anotó 14 puntos y Jock Landale tuvo 13 con diez rebotes para los Grizzlies, quienes perdieron su cuarto juego consecutivo.

El guardia de Memphis Ja Morant (pantorrilla) estuvo fuera por decimoquinta vez en los últimos 21 juegos.

Los Lakers estaban detrás por 11 puntos con poco menos de tres minutos restantes en el tercer cuarto antes de cerrar el período con una racha de 8-2 para quedar 87-83.

Los Ángeles empató 92-92 con una bandeja en penetración de LaRavia con 7:14 restantes y luego tomó su primera ventaja desde el primer cuarto en 94-92 con otra bandeja de LaRavia.

Los equipos intercambiaron la delantera de un lado a otro antes de que los Lakers la tomaran definitivamente en 100-99 con un tiro en suspensión de Doncic con 5:12 restantes. Dos triples consecutivos de Doncic pusieron a Los Ángeles arriba 112-103 con 2:08 por jugar.

La victoria llegó sin Rui Hachimura (pantorrilla) por tercer juego consecutivo, mientras que Austin Reaves (pantorrilla) se perdió su cuarto encuentro seguido.

