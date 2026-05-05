Filis activan al cerrador Jhoan Duran de la lista de lesionados

Los Filis de Filadelfia activaron la noche del martes al cerrador dominicano Jhoan Duran de la lista de lesionados de 15 días antes de su partido contra los Atléticos.

Duran lanzó por última vez el 11 de abril debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. El derecho de 28 años tiene marca de 1-1, con efectividad de 1,35 y cinco salvamentos en 6 2/3 entradas.

Se incorpora a un equipo de los Filis que de pronto atraviesa un repunte tras despedir al mánager Rob Thomson y reemplazarlo por el mánager interino Don Mattingly. Filadelfia llegó al martes tras haber ganado seis de sus últimos siete partidos.

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