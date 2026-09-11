FIFA veta de por vida a 2 dirigentes por irregularidades financieras en sus Federaciones

Los jueces de la FIFA vetaron de por vida a dos expresidentes de federaciones de fútbol por mala conducta financiera, incluido uno que se mantuvo en el cargo desde que fue sancionado en 2011 como parte de un notorio escándalo de sobornos electorales en el Caribe.

La FIFA indicó en un comunicado el viernes que el histórico dirigente del fútbol de Montserrat, Vincent Cassell, fue acusado de “abuso de posición, conflictos de interés sistémicos” y de malversación de fondos de la FIFA y de la federación.

La FIFA señaló que el expresidente de la federación de fútbol de Maldivas, Bassam Adeel Jaleel, fue expulsado del deporte por “hacer un uso indebido de los fondos del Plan de Ayuda por Covid-19 de la FIFA para su beneficio personal”. Durante la pandemia en 2020, la FIFA afirmó que pondría a disposición hasta 1.500 millones de dólares en subvenciones y préstamos.

Fondos malversados para comprar “apartamentos de lujo”

Medios de Maldivas informaron este año que Jaleel fue condenado a 23 años de prisión por malversar 1,2 millones de dólares de la FIFA. El dinero estaba destinado a clubes locales de fútbol y, según se informó, se utilizó para comprar apartamentos.

Cassell y el secretario general de larga data de su federación, Tandica Hughes, se declararon culpables en un tribunal de Montserrat en abril de cargos de evasión fiscal.

Ambos hombres también fueron procesados en 2011 por el entonces comité de ética de la FIFA en relación con dirigentes del fútbol caribeño que recibieron pagos en efectivo de 40.000 dólares vinculados a Mohamed bin Hammam, de Qatar, durante su fallida campaña para desafiar a Sepp Blatter por la presidencia de la FIFA.

Cassell y Hughes continuaron al frente del organismo de fútbol de Montserrat, que actualmente tiene derecho a recibir al menos 2 millones de dólares cada año de las ganancias de la Copa del Mundo de la FIFA. La FIFA instaló un equipo de gestión de emergencia en febrero del año pasado, después de que ellos se marcharan.

La decisión de supervisar la gestión cotidiana de Montserrat se debió a una “crisis excepcional y parálisis institucional”, citó la FIFA en febrero.

Los jueces de la FIFA sancionaron a Hughes con una prohibición de 15 años por “beneficiarse de y facilitar transacciones indebidas”, abuso de posición y mal uso de fondos.

Cassell también enfrentó cargos de la FIFA por “conducta que afecta la integridad física y mental de miembros del personal (de la federación)”, y fue multado con 1 millón de francos suizos (1,23 millones de dólares). No está claro qué autoridad tiene la FIFA para cobrar el dinero.

La FIFA indicó que a Hughes se le ordenó pagar 150.000 francos suizos (184.000 dólares).

Jaleel también recibió la orden de la FIFA de pagar 1 millón de francos suizos.

El exdirector financiero de la federación de Maldivas, Mohamed Ageel, fue inhabilitado del fútbol por 10 años y multado con 100.000 francos suizos (184.000 dólares).

La FIFA explicó que los cargos contra Ageel se relacionaron con “facilitar y ocultar el uso indebido de fondos de la FIFA, utilizar documentación falsificada y no cooperar” con la investigación de ética.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó Maldivas el año pasado y reconoció en un comunicado de prensa “los desafíos que el fútbol en Maldivas ha enfrentado en los últimos años”.

El mensaje de Infantino a los funcionarios corruptos

Tanto Cassell como Jaleel, quien fue elegido al igual que Infantino en 2016, estaban al frente de sus federaciones al año siguiente durante el congreso de la FIFA en Bahréin. Infantino dijo a su audiencia en un discurso en Manama: “No los queremos”, si eran corruptos.

Infantino manifestó en 2017: “Si hay alguien en esta sala o fuera de esta sala que todavía cree que puede enriquecerse, que puede abusar del fútbol, tengo un mensaje claro y contundente para decirle: Deje el fútbol y deje el fútbol ahora”.

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