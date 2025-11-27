FIFA se asocia con el gobierno suizo para financiar canchas de fútbol comunitarias en Cisjordania

El gobierno suizo se asoció el jueves con la FIFA, otorgando 120.000 francos suizos (149.000 dólares) para ayudar a financiar la construcción de canchas de fútbol comunitarias en Cisjordania.

La FIFA, con sede en Suiza, dijo que el dinero que otorgó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país tiene como objetivo para "permitir la construcción de las instalaciones y apoyar un compromiso más amplio y a largo plazo para restaurar el acceso al fútbol en toda la región".

El comunicado de la FIFA no especificó ni especuló sobre cómo se perdió el acceso a los campos de fútbol.

Los campos conocidos como "FIFA Arena" están "diseñados para ser espacios seguros y duraderos para comunidades que carecen de acceso al deporte", dijo el ente rector. "Los dos mini-campos iniciales de FIFA Arena se complementarán con un programa de entrenamiento dedicado para niños, creando espacios seguros para el juego que fomenten la inclusión y el desarrollo personal".

Se planea instalar ocho más en Israel y los territorios palestinos como parte del proyecto global FIFA Arena. La FIFA dijo que un total de 30 mini-campos en 15 países se han inaugurado desde marzo.

“La FIFA expresa su profunda gratitud al gobierno suizo por esta importante contribución y espera continuar este esfuerzo compartido para restaurar, reconstruir y traer esperanza, un campo a la vez”, expresó el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Infantino asistió a una cumbre global sobre el futuro de Gaza el mes pasado en Sharm El Sheikh, Egipto. Allí, se comprometió a que la FIFA "ayudará a reconstruir todas las instalaciones de fútbol en Gaza y Palestina. Traeremos el fútbol de vuelta a cada rincón del país".

La FIFA también está investigando dos quejas formales de la Federación de Fútbol Palestina contra el fútbol israelí.

En octubre del año pasado, la FIFA pidió a su cuerpo disciplinario que estudiara las denuncias de discriminación por parte de la federación de fútbol israelí. Se pidió al panel de gobierno de la FIFA que determinara si los equipos de los asentamientos israelíes en Cisjordania que juegan en competiciones nacionales violaban los estatutos del organismo rector.

No se ha establecido un calendario para que los paneles de la FIFA informen. El próximo congreso de la FIFA de sus 211 federaciones miembros será el 30 de abril en Vancouver, Canadá.

