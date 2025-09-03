FIFA multa a Argentina y otras selecciones por racismo de hinchas en eliminatorias

La FIFA ha multado a seis federaciones nacionales, incluida la campeona defensora Argentina, por abusos racistas por parte de los aficionados en las eliminatorias del Mundial en junio.

Las seis naciones acusadas de "discriminación y abuso racista" fueron Albania, Argentina, Chile, Colombia, Serbia y Bosnia-Herzegovina, según la lista de sanciones publicada por la FIFA de su comité disciplinario. No se proporcionaron detalles sobre ninguno de los casos.

La federación albanesa recibió la mayor multa de 161.500 francos suizos (200.000 dólares) impuesta por una serie de cargos en un partido en casa el siete de junio contra Serbia, que también incluyó perturbar un himno nacional y transmitir "un mensaje que no es apropiado para un evento deportivo".

Albania y Serbia tienen tensiones políticas históricas que en el fútbol llevaron al notorio "partido del dron" en Belgrado en 2014 durante un partido de clasificación para el Campeonato Europeo.

Los equipos empataron 0-0 en Tirana en junio y el partido de vuelta en Belgrado es el 11 de octubre. La FIFA dijo que Albania también debe reducir la capacidad del estadio en un 20% en un futuro partido. Recibe a Letonia el próximo martes en el grupo de clasificación liderado por Inglaterra.

Argentina fue multada con 120.000 francos suizos (149.000 dólares) por la FIFA por un solo cargo de discriminación o abuso racista en un partido el diez de junio contra Colombia en Buenos Aires.

El partido terminó 1-1 y el centrocampista argentino Enzo Fernández fue expulsado por una entrada peligrosa. La FIFA dijo que debe cumplir una suspensión de dos partidos y pagar una multa de 5.000 francos suizos (6.200 dólares). Argentina ya avanzó para defender su título el próximo año en el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Las multas de seis cifras muestran una renovada dureza por parte de la FIFA contra el racismo y la discriminación desde un llamado global en su reunión anual el año pasado para que los organismos de fútbol tomen medidas.

La federación de fútbol de Chile fue multada con 115.000 francos suizos (143.000 dólares) por racismo de los aficionados en una derrota en casa 1-0 contra Argentina el cinco de junio. Colombia recibió una multa de 70.000 francos suizos (87.000 dólares) después de recibir a Perú el seis de junio.

Serbia debe pagar 50.000 francos suizos (62.000 dólares) por racismo y otros incidentes en un partido el diez de junio contra Andorra, y Bosnia-Herzegovina fue multada con 21.000 francos suizos (26.000 dólares) por racismo y otros delitos al recibir a San Marino.

En la mayoría de los casos, la FIFA también ordenó a sus federaciones miembros que tengan un "plan de prevención" para futuros partidos.

En un caso separado del Mundial de Clubes en junio, la FIFA ha cerrado una investigación por falta de pruebas contra el capitán del equipo mexicano Pachuca, Gustavo Cabral, después de que el defensor del Real Madrid Antonio Rüdiger afirmara que fue objeto de abuso racial por parte de él.

En ese momento, Cabral negó la acusación de racismo y dijo que usó un insulto común en su natal Argentina.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.