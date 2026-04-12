Fernández y Del Castillo impulsan a los Diamondbacks a vencer 4-3 a los Filis

El venezolano José Fernández y Adrián Del Castillo conectaron sencillos impulsores en la octava entrada, y los Diamondbacks de Arizona remontaron para vencer 4-3 a Filadelfia el domingo y propinarles a los Filis su cuarta derrota en cinco juegos.

James McCann pegó un doble y sumó dos imparables, y Taylor Clarke (1-0) lanzó una séptima entrada sin carreras para llevarse la victoria, mientras Arizona ganó por cuarta vez en cinco juegos y se llevó dos de tres ante los Filis.

Trea Turner conectó un jonrón por Filadelfia, que quedó con marca global de 7-8.

Arizona perdía 3-2 al comenzar la octava, pero tomó la delantera con dos carreras en ese episodio ante el venezolano José Alvarado (0-1).

Paul Sewald lanzó una novena entrada sin carreras para su quinto salvamento.

El abridor de los Diamondbacks, Zac Gallen permitió ocho hits, ponchó a dos y dio una base por bolas.

Andrew Painter se fue después de la séptima, tras permitir una carrera con tres hits, siete ponches y una base por bolas en cinco entradas.

Por los Diamondbacks, el venezolano Ildemaro Vargas de 5-1 con una anotada. El dominicano Geraldo Perdomo de 4-0 con una anotada.

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