Federación Colombiana rechaza críticas a jugadores tras polémico encuentro con Petro

La Federación Colombiana de Fútbol rechazó el viernes las agresiones y descalificaciones contra los jugadores y sus allegados, luego de que en el país se generase polémica por un supuesto desaire del equipo hacia el presidente Gustavo Petro y su hija durante el acto oficial de despedida del equipo antes del Mundial.

Los comentarios, realizados por políticos y ciudadanos en redes sociales, hacia los jugadores de la selección se centraron en el supuesto desplante de James Rodríguez hacia la hija menor de Petro, Antonella, quien le pidió una fotografía justo cuando todo el equipo pasaba a dar un saludo protocolario..

Rodríguez, capitán de la selección, no se ha pronunciado sobre la polémica.

La Federación indicó en un comunicado que “rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional” y resaltó que los jugadores encarnan “valores del deporte” al margen de “cualquier consideración política o ideológica”.

La víspera, Petro presidió el acto protocolario de entrega de la bandera nacional en Bogotá antes de que la selección se embarcara hacia Estados Unidos. El presidente obsequió un sombrero vueltiao a los jugadores, típico del Caribe colombiano, mientras que el técnico Néstor Lorenzo le entregó a Petro la camiseta oficial de la selección y un balón.

La Federación aclaró que se trató de un acto protocolario que hace parte de las ceremonias oficiales “que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas” en competencias internacionales.

La polémica surge en medio de la crispación política que rodea la campaña presidencial y en la que competirán en el balotaje el 21 de junio el conservador Abelardo de la Espriella y el progresista Iván Cepeda.

Cepeda, aliado de Petro, ha reprochado que su contraparte use la camiseta de la selección en actos de campaña política, lo que ha llevado a que sus partidarios la usaran incluso en las urnas de votación de primera vuelta.

“No le pertenece a nadie, nos pertenece a todas y todos... no podemos permitir que nos la roben”, dijo Cepeda el jueves en un encuentro en Bogotá con barristas de los diferentes equipos de la liga colombiana.

La discusión ascendió a un tribunal que emitió el jueves una medida provisional que le ordena al candidato De la Espriella abstenerse de usar la camiseta en la campaña política, mientras resuelve de fondo un recurso de amparo.

“La camiseta de Colombia no se censura”, respondió De la Espriella, opositor a Petro y simpatizante de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele.

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