Fecha límite de cambios MLB: Tarik Skubal es el gran premio, pero hay más opciones

Tarik Skubal, Freddy Peralta y Mason Miller, un trío de potentes brazos, encabeza a los atractivos candidatos que podrían cambiar de equipo a medida que se acerca la fecha límite de canjes de las Grandes Ligas.

La fecha límite es el lunes a las 6 de la tarde de Nueva York.

Skubal, un zurdo de 29 años que será agente libre este receso de temporada, mantiene otro año sólido con los Tigres de Detroit, después de encadendar Cy Young consecutivos en 2024 y 2025. El zurdo se perdió cerca de cinco semanas al inicio de la campaña debido a una cirugía para retirar cuerpos sueltos en el codo, pero se ha recuperado rápidamente.

Ha estado excelente en sus últimas cinco aperturas, con una efectividad de 2.03 y 41 ponches en 31 innings.

Un factor que complica la disponibilidad de Skubal es que los Tigres han repuntado algo últimamente y se mantienen cerca en la carrera por el comodín de la Liga Americana, a cuatro juegos y medio del último puesto de playoffs previo a la jornada del viernes, aunque con cinco equipos por delante. Pero si llega una oferta jugosa, será difícil decir que no.

El incierto destino de Detroit en la lucha por la postemporada es un problema común para los equipos a medida que se acerca la fecha límite.

Hay un puñado de compradores evidentes en la fecha límite, como los Yankees, Rays, Cerveceros, Bravos y Dodgers. También hay un pequeño grupo de vendedores claros, como los Rockies, Gigantes, Angelinos, Mets, Atléticos y Reales.

Pero eso deja a casi otros 20 equipos que están en el medio y podrían ser compradores, vendedores o una combinación de ambos.

A continuación, un vistazo a algunos de los principales candidatos a ser canjeados a medida que se acerca la fecha límite del lunes.

Los abridores

— Peralta, Mets: El derecho ha tenido una temporada decepcionante, algo que se repite con frecuencia en los Mets, pero sus cifras de ponches siguen siendo buenas. Fue excelente con los Cerveceros durante las tres temporadas anteriores. Si logra corregir sus problemas de control, podría ayudar a un contendiente.

— Joe Ryan, Mellizos: Otro brazo potente, el derecho ha sido All-Star en cada una de las dos últimas temporadas. No está claro si los Mellizos serán compradores o vendedores en una abarrotada carrera de la Liga Americana —el viernes incorporaron al relevista A.J. Minter procedente de los Mets, por lo que parece más probable que sigan comprando. Sin embargo, si los Mellizos deciden canjear a Ryan, podrían obtener un buen retorno.

— Foster Griffin, Nacionales: El veterano zurdo ha se ha destacado en su regreso a MLB tras pasar tres temporadas en Japón, con marca de 12-2 y efectividad de 2.76. Los Nacionales aún están en la pelea por un puesto de playoffs en la Liga Nacional, pero probablemente también estarán dispuestos a escuchar ofertas.

— Reid Detmers, Angelinos: El zurdo ha sido un punto brillante en una temporada mayormente desalentadora para los Angelinos, con 145 ponches en 125 entradas. Los Ángeles querrá un retorno considerable por el pitcher de 27 años, que todavía está bajo control del equipo durante las próximas dos temporadas.

— Clay Holmes, Mets: El derecho de 33 años hizo una transición exitosa de relevista a abridor en 2025 y estaba teniendo otra temporada sólida antes de fracturarse el peroné derecho tras ser impactado por un batazo en mayo. El derecho está en medio de una asignación de rehabilitación en ligas menores y se acerca a su regreso.

— Robbie Ray, Gigantes: El dos veces All-Star y ganador del Cy Young de 2021 ya no tiene ese repertorio devastador para ponchar que poseía al inicio de su carrera, pero ha sido muy bueno para San Francisco esta temporada, con marca de 10-6 y efectividad de 3.08.

Los relevistas

— Miller, Padres: El cerrador más dominante del juego, Miller tiene unos impresionantes 85 ponches en 45 2/3 entradas, 28 salvamentos y una efectividad de 0.79. Por lo general, los relevistas no generan retornos enormes en los canjes de la fecha límite, pero Miller es una excepción, en particular porque el derecho de 1,96 metros todavía está bajo control del equipo por tres años más.

— Adrián Morejón, Padres: El zurdo cubano ha sido una pieza clave del bullpen de los Padres durante las últimas tres temporadas. Será agente libre después de la campaña, lo que significa que podría cambiar de equipo.

— Luke Weaver, Mets: El veterano derecho ha encontrado su lugar tras pasar de tiempo completo al bullpen en 2024. No es necesariamente un cerrador, pero sí tiene algo de experiencia en ese papel. Fue muy bueno con los Yankees en los playoffs al alcanzar la Serie Mundial en 2024.

— Jeff Hoffman, Azulejos: El derecho perdió su puesto como cerrador del equipo a principios de esta temporada, pero sus números de ponches siguen siendo excelentes, con 72 ponches en 46 entradas.

Jugadores de posición

— Luis Arráez, Gigantes, 2B: La “Regadera”, tres veces campeón de bateo y cuatro veces All-Star, atraviesa una de sus mejores temporadas y ha mostrado una mejor defensa en la segunda base. El venezolano es un bateador de contacto de élite que rara vez se poncha y será agente libre después de la temporada.

— Ryan Jeffers, Mellizos, C: Jeffers regresó recientemente de la lista de lesionados y tiene un OPS de 927, el más alto de su carrera, esta temporada. Su capacidad para aportar poder desde el lado derecho lo convertirá en un objetivo popular de canje, aunque los Mellizos quizá no estén dispuestos a negociar, ya que siguen en la pelea por los playoffs.

— Daulton Varsho, Azulejos, JAR: El bateador de poder de 30 años es uno de los mejores atletas del juego y ganó un Guante de Oro en 2024. Será agente libre próximamente, pero tiene experiencia de postemporada y aún puede aportar una gran defensa con algo de poder como bateador zurdo.

— CJ Abrams, Nacionales, SS: Washington querrá un gran retorno por el campocorto All-Star, que se encuentra en su mejor año y está bajo control del equipo durante las próximas dos temporadas. Pero si un contendiente está dispuesto a ofrecer un gran paquete de prospectos, los Nacionales —en ascenso— probablemente escucharán.

— Zach Neto, Angelinos, SS: Neto ha sido uno de los mejores jugadores de los Angelinos durante las últimas tres temporadas. Es un defensor sólido y aporta una buena cuota de poder como bateador derecho, aunque sus cifras de ponches han sido altas esta temporada.

— Luis García Jr., Nacionales, 1B: El bateador de poder zurdo ha redondeado discretamente su mejor temporada, con 23 jonrones y 76 carreras impulsadas. No recibe muchas bases por bolas, pero le queda un año más bajo control del equipo y apenas tiene 26 años.

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