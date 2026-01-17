Falleció Rocco Commisso, dueño de la Fiorentina y presidente de Mediacom. Tenía 76 años

Rocco Commisso, el franco propietario del club de fútbol italiano Fiorentina y presidente de Mediacom Communications, con sede en Nueva York, ha fallecido. Tenía 76 años.

Tanto Fiorentina como Mediacom anunciaron la muerte de Commisso el sábado temprano sin proporcionar una causa.

“Después de un prolongado período de tratamiento médico, nuestro querido presidente nos ha dejado, y hoy todos lamentamos su partida", dijo la Fiorentina. "Su amor por la Fiorentina fue el mayor regalo que se dio a sí mismo”.

Después de convertir a Mediacom en una de las compañías de televisión por cable más grandes de Estados Unidos, Commisso compró la Fiorentina en 2019 y se hizo conocido por hablar en contra de la burocracia de Italia y la incapacidad de construir nuevos estadios.

Commisso nació en Calabria y emigró a Estados Unidos a la edad de 12 años.

También era propietario del New York Cosmos y jugó al fútbol en la Universidad de Columbia, la escuela de la Ivy League que continuó apoyando filantrópicamente. El estadio de fútbol de la universidad lleva su nombre.

El Cosmos describió a Commisso como "un líder apasionado que dedicó su vida al juego del fútbol y al futuro del deporte en este país".

“Rocco luchó por lo mejor para el fútbol estadounidense, creyendo en el crecimiento del fútbol, la importancia de la comunidad y el poder de los clubes para inspirar a la próxima generación”, señaló el club de Nueva York manifestó en X.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también rindió homenaje a Commisso.

Infantino escribió en Instagram: "Me entristece enterarme del fallecimiento de Rocco Commisso, el presidente de la Fiorentina, quien dedicó su vida a nuestro maravilloso deporte. Cuando lo conocí, me habló de sus jugadores como si fueran sus hijos, de su club como una parte de sí mismo. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que lo conocieron y trabajaron con él. Un Grande".

En la Fiorentina, Commisso celebró alcanzar las finales de la Conference League en 2023 y 2024.

Sin embargo, la Viola ha tenido dificultades esta temporada y actualmente se encuentra en la zona de descenso de la Serie A.

A Commisso le sobreviven su esposa, Catherine, y dos hijos, Giuseppe y Marisa.

