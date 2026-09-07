Falcons nombran a Tua Tagovailoa titular en la Semana 1 Michael Penix Jr. inactivo ante Steelers

Tua Tagovailoa fue designado como el quarterback titular de los Falcons de Atlanta para la Semana 1 contra los Steelers de Pittsburgh, anunció el equipo el lunes.

La decisión llega después de la competencia de varios meses de Tagovailoa con Michael Penix Jr., quien fue titular en nueve partidos con los Falcons en 2025 antes de sufrir en noviembre una rotura del ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada.

El entrenador en jefe Kevin Stefanski indicó el lunes que Cooper Rush será el suplente de Tagovailoa y que Penix estará inactivo. Rechazó conjeturar sobre a quién podría alinear el equipo como mariscal de campo más allá de la Semana 1.

Tagovailoa superó a Penix en repeticiones valiosas durante todo el campamento de entrenamiento. Penix recibió el alta para ejercicios de 11 contra 11 el 22 de agosto, pero no participó en ningún partido de pretemporada con los Falcons.

“Por supuesto, Mike apenas regresaba al 11 contra 11. Queríamos asegurarnos de darle una oportunidad en estas prácticas, y lo hicimos. Pero estamos muy convencidos de nuestra decisión con todo, con toda la información disponible para nosotros”, comentó Stefanski el lunes.

Tagovailoa fue titular en el primer y el último partido de pretemporada de los Falcons. Completó 7 de 8 pases para 95 yardas en tres series contra los Dolphins de Miami, su antiguo equipo, en el tercer juego de exhibición de Atlanta. Condujo una serie de 8 jugadas y 60 yardas que terminó en touchdown en la primera posesión de Atlanta y perdió un balón suelto en la segunda. Los Falcons vencieron a los Dolphins por 17-12.

Stefanski primero se refirió al grupo de mariscales de campo en su conjunto, que está integrado por Tagovailoa, Penix, Rush y Jack Strand, un novato no seleccionado en el draft.

“Estoy realmente, realmente orgulloso de esos muchachos”, expresó. “Han trabajado como locos toda la temporada baja, y se han exigido entre ellos, se han apoyado, y eso es lo que haremos por Tua. Seguiremos respaldándolo y entendiendo que este es un grupo colectivo que constantemente busca ayudarse mutuamente”.

Tagovailoa firmó en marzo un contrato de un año con los Falcons tras una etapa de seis años con los Dolphins. Miami sigue comprometido a pagar 99,2 millones de dólares durante las próximas dos temporadas después de otorgarle a Tagovailoa en 2024 una extensión de contrato por cuatro años y 212,5 millones de dólares.

“He podido ver a Tua trabajar desde la primavera hasta ahora. Es un sistema nuevo para todos estos muchachos y, como les dije, hay muchas cosas nuevas con nuestros jugadores, entrenadores y, ya saben, todos poniéndose al día, y él ha hecho un muy buen trabajo esforzándose en ello", manifestó Stefanski. "Creo que realmente se ha puesto en posición de ser la mejor versión de sí mismo”.

La primera titularidad de Tagovailoa con Atlanta será en el mismo escenario de su última con Miami. El mariscal de campo fue enviado a la banca en favor del novato Quinn Ewers tras la derrota de los Dolphins por 28-15 en Pittsburgh el 15 de diciembre.

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