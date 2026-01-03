Expelotero Lenny Dykstra enfrenta cargos por drogas tras control de tráfico en Año Nuevo

El expelotero Lenny Dykstra enfrenta cargos después de que un agente que lo detuvo por un presunto incidente de tránsito encontró drogas y parafernalia relacionada con éstas en un vehículo en el día en que se festejaba el Año Nuevo, informó la policía estatal de Pensilvania.

Dykstra, de 62 años, era pasajero cuando el vehículo fue detenido por un agente de la unidad de patrulla de Blooming Grove en el condado de Pike, a unos 40 kilómetros al este de Scranton, donde vive el deportista retirado.

La policía advirtió en un comunicado que se presentarán cargos, pero no especificó cuáles podrían ser ni qué drogas supuestamente estaban involucradas.

Matthew Blit, abogado de Dykstra, dijo en un comunicado que el vehículo no pertenece a su cliente y que, si se presenta algún cargo en su contra, “él será absuelto rápidamente”.

“Lenny no fue acusado de estar bajo la influencia de sustancia alguna en el lugar, ni fue arrestado ni puesto bajo custodia ahí”, indicó Blit.

El estilo de juego aguerrido de la estrella del béisbol durante una larga carrera con los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia, le valió el apodo de "Nails" (clavos). Pasó años como empresario antes de enfrentarse a una serie de problemas legales.

Dykstra permaneció en una prisión de California por fraude de bancarrota. Se le sentenció a más de seis meses por ocultar guantes de béisbol y otros artículos de sus días como jugador.

Ello se ejecutó concurrentemente con una sentencia de tres años por no declararse culpable ni inocente de un robo de auto y de proporcionar una declaración financiera falsa. Afirmó que debía más de 31 millones de dólares y que sólo tenía 50.000 dólares en activos.

En abril de 2012, Dykstra no refutó las acusaciones de exhibirse ante mujeres que conoció a través del sitio Craigslist.

En 2019, Dykstra se declaró culpable en nombre de su empresa, Titan Equity Group, de alquilar ilegalmente habitaciones en una casa de Nueva Jersey que poseía. Acordó pagar alrededor de 3.000 dólares en multas.

Ese mismo año, un juez desestimó los cargos de drogas y amenazas terroristas que se imputaban a Dykstra después de un altercado con un conductor de Uber. La policía indicó que sus agentes encontraron cocaína, MDMA y marihuana entre sus pertenencias. El abogado de Dykstra calificó ese incidente como "exagerado" y dijo que su cliente era inocente.

Y en 2020, un juez de la Corte Suprema de Nueva York desestimó una demanda por difamación que Dykstra presentó contra su excompañero de equipo de los Mets, Ron Darling.

Darling afirmaba que Dykstra hizo comentarios racistas hacia un oponente durante la Serie Mundial de 1986.

El juez Robert D. Kalish dijo que la reputación de Dykstra "por conducta antideportiva y fanatismo" ya estaba tan dañada que no podía ser perjudicada más.

"Basado en los documentos presentados en esta moción, antes de la publicación del libro, Dykstra era infame por ser, entre otras cosas, racista, misógino y anti-gay, así como un depredador sexual, un drogadicto, un ladrón y un malversador", escribió Kalish.

