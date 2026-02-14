Expelotero de Angelinos Luis Rengifo llega a un acuerdo con Cerveceros, dice fuente de AP

El expelotero de cuadro de los Angelinos de Los Ángeles Luis Rengifo ha llegado a un acuerdo por un año y 3,5 millones de dólares con los Cerveceros de Milwaukee, según una persona enterada de la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se ha anunciado. El contrato de Rengifo incluye también una opción mutua de 10 millones de dólares para 2027.

MLB.com fue el primer medio en informar que Rengifo se unía a los Cerveceros.

Rengifo, que cumplirá 29 años el 26 de febrero, había pasado su carrera de siete años en las Grandes Ligas con los Angelinos.

El venezolano bateó para .238 con un porcentaje de embasado de .287, nueve jonrones, 43 carreras impulsadas y 10 robos la temporada pasada, mientras establecía los números máximos de su carrera en juegos disputados (147) y turnos al bate (541). Eso siguió a una temporada de 2024 en la que bateó para .300 con un embasado de .347, seis jonrones, 30 carreras impulsadas y 24 robos en 78 juegos.

Rengifo se convierte en candidato para hacerse cargo de la tercera base tras el canje del lunes, que envió a Caleb Durbin a Boston. Esa operación involucró a seis jugadores, incluidos dos peloteros de cuadro, el venezolano Andruw Monasterio y Anthony Seigler, quienes se marcharon a los Medias Rojas.

Los Cerveceros adquirieron a los lanzadores zurdos Kyle Harrison y Shane Drohan, así como al infielder David Hamilton, mediante ese canje.

El versátil Rengifo ha jugado 409 duelos en la segunda base, 199 en la tercera, 97 en el campocorto y 51 en los jardines durante su carrera. La temporada pasada, Rengifo disputó 76 juegos en la tercera base y 74 en la segunda, además de aparecer ocasionalmente en los jardines.

Milwaukee carecía de un tercera base probado después del canje del lunes.

