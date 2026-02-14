El lanzador de los Dodgers Alex Vesia agradece el apoyo tras la muerte de su hija

El lanzador zurdo Alex Vesia regresó con los Dodgers de Los Ángeles a los entrenamientos de primavera el viernes, menos de cuatro meses después de la muerte de su hija recién nacida Sterling, lo que provocó que se perdiera la Serie Mundial del año pasado.

Vesia leyó un emotivo comunicado después del primer entrenamiento oficial del equipo, en el que agradeció a su esposa Kayla, a los Dodgers, a los Azulejos de Toronto y a los aficionados por su apoyo durante una experiencia devastadora.

“La lección que hemos aprendido de esto es que la vida puede cambiarnos en un instante. Sólo hicieron falta diez minutos. Sterling era la niña más hermosa del mundo. Pudimos sostenerla, cambiarle el pañal, leerle y amarla. Nuestro tiempo juntos fue demasiado corto”, expresó Vesia.

Señaló que perderse la Serie Mundial fue complicado. Sin embargo, fue “una decisión fácil, porque mi familia me necesitaba”, comentó.

Los Dodgers vencieron a los Azulejos en siete juegos para conquistar su segundo título consecutivo.

Vesia también agradeció a los Rams de Los Ángeles de la NFL, quienes le enviaron una camiseta con las firmas de todo el equipo, la cual, según comentó, enmarcará en su casa. El lanzador indicó que él y su esposa comenzaron terapia hace seis semanas y que “hablar con alguien ha marcado la diferencia”.

Vesia animó a quienes atraviesan una situación difícil a hablar con alguien.

“No tengan miedo de alzar la voz. Su salud mental importa”, afirmó Vesia.

Vesia tuvo marca de 4-2 con efectividad de 3,02 en 68 juegos de temporada regular y de 2-0 con efectividad de 3,86 en siete apariciones de postemporada. El equipo anunció el 23 de octubre, un día antes del primer juego contra los Azulejos, que el pitcher no estaba con el equipo en Toronto.

Los relevistas de los Dodgers llevaron el número 51 de Vesia en sus gorras como homenaje a su compañero ausente. Los relevistas de los Azulejos se sumaron al homenaje en el sexto juego.

