Luis Arráez y Gigantes pactan por 12 millones de dólares y un año, según fuente de AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el convenio estaba sujeto a un examen físico exitoso y no había sido anunciado.

Arraez, tres veces campeón de bateo, lideró la Liga Nacional en hits las últimas dos temporadas y se espera que sea el segunda base de San Francisco bajo las órdenes del nuevo mánager Tony Vitello.

El venezolano de 28 años, bateador zurdo, tuvo un promedio de .292 con ocho jonrones, 61 carreras impulsadas, 181 hits y 11 bases robadas con los Padres de San Diego el año pasado, antes de declararse agente libre.

Tres veces elegido al Juego de Estrellas, Arráez pasó sus primeras cinco temporadas en las Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota antes de que lo canjearan a los Marlins de Miami en enero de 2023. San Diego lo adquirió en mayo de 2024.

A principios de la semana, los Gigantes incorporaron al jardinero central Harrison Bader con un contrato de dos años por 20,5 millones, lo que significa que Jung Hoo Lee ahora jugará en el jardín derecho.

San Francisco se ha ausentado de los playoffs en cada uno de los últimos cuatro años desde que ganó la División Oeste de la Liga Nacional con un récord de la franquicia de 107 victorias en 2021.

