Eugenio Suárez pega jonrón de 3 carreras en la 9na y Rojos remontan para vencer 9-7 a Piratas

El venezolano Eugenio Suárez conectó un jonrón de tres carreras con dos outs en la novena entrada que impulsó a los Rojos de Cincinnati a una victoria por 9-7 sobre los Piratas de Pittsburgh el sábado.

Al intentar proteger una ventaja de una carrera, el dominicano Gregory Soto (4-2) permitió que los dos primeros bateadores de los Rojos se embasaran sin out en la novena antes de lograr que Sal Stewart bateara para una doble matanza. Luego, Soto dio base por bolas a JJ Bleday antes de enfrentar a Suárez, quien conectó un sinker con cuenta de 2-2 por debajo de la zona de strike y lo envió a 344 pies hacia la banda contraria, al jardín derecho.

Chase Petty retiró a los tres bateadores en orden en la novena para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas.

El jonrón de Suárez llegó después de que el dominicano Esmerlyn Valdéz pusiera arriba a Pittsburgh 7-6 con un cuadrangular como bateador emergente ante Caleb Ferguson (1-0) en la octava.

Los Rojos estuvieron al frente tres veces y abajo dos. Ganaban 2-0 y 6-4 antes de tomar la ventaja definitiva en la novena. Los Piratas se fueron arriba 4-2 en la cuarta.

Jones trabajó 4 2/3 entradas, en las que permitió cuatro carreras (tres limpias) y cuatro hits.

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