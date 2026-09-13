Eugenio Suárez pega jonrón de 3 carreras y los Rojos vencen 4-3 a Cerveceros

El venezolano Eugenio Suárez conectó un jonrón de tres carreras en la sexta entrada y Tyler Stephenson aportó un elevado de sacrificio en la octava, mientras los Rojos de Cincinnati superaron el domingo por 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

Luego de permitir 47 carreras en un tramo de tres juegos, los lanzadores de los Rojos mantuvieron mayormente a raya al mejor equipo de las Grandes Ligas —que aseguró un boleto a los playoffs el viernes por la noche y el domingo alineó a sus titulares— para rescatar el último juego de la serie y evitar una gira de seis partidos como visitantes sin victorias.

Los Cerveceros, que anotaron 33 carreras en los dos primeros juegos de la serie, se adelantaron 2-0 en la segunda entrada gracias al noveno jonrón de la temporada de Joey Ortiz, un batazo de 408 pies ante Chase Burns.

Robert Gasser, en su 18ª apertura de la temporada, limitó a los Rojos durante cinco entradas. Se fue después de permitir un sencillo abriendo la sexta al dominicano Elly De La Cruz. El venezolano Antonio Senzatela entró y concedió un sencillo a Sal Stewart antes de que Suárez lo castigara con un cuadrangular de tres carreras que le dio a Cincinnati ventaja de 3-2.

Jake Bauers abrió la séptima con su 26º jonrón de la temporada para empatar el juego.

Burns permitió dos hits y dos carreras en tres entradas en 56 lanzamientos. Fue el segundo juego consecutivo en el que lo retiraron tras tres entradas, mientras el equipo trabaja para administrar la carga de trabajo restante del derecho de 23 años.

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