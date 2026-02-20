Carlos Alcaraz somete a Rublev y buscará el título ante Fils en el Abierto de Qatar

Carlos Alcaraz prolongó su marcha invicta en 2026 y accedió a la final del Abierto de Qatar tras doblegar el viernes 7-6 (3), 6-4 al ruso Andrey Rublev.

Tras quedar 11-0 en la temporada, el número uno del mundo irá por su segundo título este 2026 cuando enfrente el sábado al francés Arthur Fils.

El astro español arrancó el año con una histórica consagración en el Abierto de Australia. Con 22 años de edad, Alcaraz emergió del Melbourne Park como el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera.

“Sé de lo que soy capaz cada vez que salto a la pista, de lo que puedo hacer”, manifestó Alcaraz tras librar una intensa pulseada contra Rublev.

No fue hasta una sexta bola de partido cuando Alcaraz pudo cantar victoria ante el quinto preclasificado en Doha.

Alcaraz desperdició dos oportunidades con su saque para llevarse el primer set y dejó escapar una ventaja 3-0 en el segundo.

Sacó pecho por la forma en la que respondió al verse exigido frente a Rublev, a quien domina 5-1 en el historial directo.

“Si quieres encontrar la solución a un problema, debes estar tranquilo”, dijo. “He estado muy tranquilo, pensando con claridad y siendo positivo. Esos momentos son en los que puedes encontrar soluciones a los problemas”.

Fils avanzó a la final con un triunfo 6-4, 7-6 (4) sobre Jakub Mensik, el checo que venía de dar el zarpazo en cuartos de final al eliminar a Jannik Sinner, el número dos del mundo.

“Si crees, quizás puedas lograrlo, así que creo al cien por cien”, dijo el francés de 21 años sobre topars con Alcaraz por el título. "Ya veremos en la cancha, pero seguro saldré a luchar”.

