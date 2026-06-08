Estados Unidos le prohíbe la entrada a árbitro somalí del Mundial

Estados Unidos le prohibió la entrada al árbitro somalí Omar Artan al intentar ingresar al país después de ser seleccionado para arbitrar en el Mundial.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó el lunes que a un ciudadano somalí que planeaba arbitrar en el Mundial se le negó la entrada tras llegar al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul el sábado. Aunque el comunicado de la CBP no mencionó a la persona por su nombre, Artan es el único árbitro del Mundial originario de Somalia.

“Durante el trámite, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una parte rutinaria del proceso de inspección de la CBP cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad”, indicó la CBP indicó en su comunicado. “Tras la inspección, se determinó que el viajero, un árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, no era admisible debido a preocupaciones surgidas en el proceso de verificación y se le negó la entrada”.

La CBP señaló que todos los viajeros que buscan ingresar a Estados Unidos —incluidos atletas, entrenadores y personal— están sujetos a inspección y verificación por parte de la CBP.

“Las determinaciones de admisibilidad se realizan caso por caso utilizando información de las fuerzas del orden, de seguridad nacional y de inmigración disponible en el momento de la inspección”, añadió la CBP en el comunicado. “Los agentes de la CBP tienen la autoridad para interrogar a los viajeros, realizar inspecciones y determinar la admisibilidad de conformidad con la ley de Estados Unidos”.

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