Error de Dunn provoca 3 carreras en la novena y Diamondbacks vencen 5-2 a Rojos

Blake Dunn dejó caer un elevado en la novena entrada, lo que permitió que anotara la noche del viernes la carrera de la ventaja en la victoria de los Diamondbacks de Arizona por 5-2 sobre los Rojos de Cincinnati.

Con corredores en primera y segunda y dos outs, el elevado del dominicano Geraldo Perdomo al jardín izquierdo rebotó en el guante de Dunn para un error, y el venezolano Gabriel Moreno anotó para poner el marcador 3-2. Jordan Lawlar impulsó dos carreras más con un sencillo.

Paul Sewald logró su décimo sexto salvamento en 17 oportunidades para Arizona. Kevin Ginkel (2-2) se llevó la victoria. Brock Burke (2-3) cargó con la derrota.

Los Rojos han perdido siete de sus últimos ocho y 11 de 14.

El venezolano Eduardo Rodríguez realizó 40 lanzamientos en la primera entrada con tres bases por bolas, pero la novena de Cincinnati no anotó pese a llenar las bases con un out.

El dominicano Noelvi Marte abrió la segunda con su primer jonrón de la temporada para poner arriba a los Rojos 1-0. Fue el primer cuadrangular de Marte desde el 24 de septiembre de 2025, después de una estadía de 40 juegos en Triple-A esta temporada.

Rodríguez lanzó 2 2/3 entradas, permitió una carrera limpia y otorgó cinco bases por bolas en 85 lanzamientos. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes