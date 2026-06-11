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Tyler Phillips logra su primera victoria de la temporada y Marlins vencen 2-0 a D-backs

DIAMONDBACKS-MARLINS
DIAMONDBACKS-MARLINS (AP)

Tyler Phillips permitió dos hits en cinco entradas para conseguir su primera victoria de la temporada y guiar a los Marlins de Miami a un triunfo el jueves por 2-0 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Phillips (1-1) ponchó a cinco y dio dos bases por bolas en 70 lanzamientos. Los relevistas Michael Petersen, Anthony Bender y Calvin Faucher se combinaron para ponchar a seis, y Pete Fairbanks se acreditó su octavo salvamento del año tras ponchar a otros dos.

El dominicano Otto Lopez se robó la tercera base en la primera entrada y originalmente fue declarado out. Tras la revisión de la jugada, la decisión fue revertida, y Xavier Edwards conectó un elevado de sacrificio para impulsarlo al plato y tomar una ventaja temprana. Jakob Marsee pegó un sencillo impulsor en la cuarta para llevar a Kyle Stowers a home.

Merrill Kelly (5-5) lanzó seis entradas por los Diamondbacks, permitiendo ambas carreras con cuatro hits. Ponchó a uno y otorgó dos bases por bolas.

El dominicano Ketel Marte, LuJames Groover y el venezolano Jorge Barrosa conectaron los tres hits de Arizona.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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