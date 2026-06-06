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Ernie Clement pega jonrón de 3 carreras y Azulejos vencen 6-4 a Orioles pese a 3 HR de Baltimore

ORIOLES AZULEJOS
ORIOLES AZULEJOS (AP)

Ernie Clement conectó un jonrón de tres carreras, el mexicano Brandon Valenzuela sumó tres hits y una carrera impulsada, y los Azulejos de Toronto vencieron el sábado 6-4 a los Orioles de Baltimore.

Pete Alonso pegó un jonrón de dos carreras por Baltimore, y Colton Cowser y Blaze Alexander aportaron sendos cuadrangulares solitarios, pero no fue suficiente para los Orioles.

Gunnar Henderson conectó tres hits, mientras los Orioles terminaron con seis, lo que puso fin a una racha de 11 juegos con siete hits o más.

Spencer Miles (3-1) permitió dos carreras y dos hits en 4 1/3 entradas para llevarse la victoria por segunda vez en tres apariciones. Dio una base por bolas y ponchó a cinco.

Louis Varland lanzó un noveno inning de 1-2-3 para su décimo salvamento en 10 oportunidades, mientras Toronto mejoró a 19-7 cuando anota cinco o más carreras.

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Seis bateadores seguidos de Toronto se embasaron en una cuarta entrada de cuatro carreras ante Kyle Bradish (3-7).

Braydon Fisher abrió por Toronto y ponchó a dos en la primera entrada, dejando corredores en segunda y tercera. Miles permitió el jonrón de Cowser con un out en la segunda, pero retiró a 11 de los siguientes 12 bateadores.

Bradish permitió cinco carreras y nueve hits en cuatro entradas. Otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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