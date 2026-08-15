Equipo NSN se retira de la Volta a Portugal tras la muerte del adolescente Finlay Tarling

El equipo ciclista NSN retiró el sábado a su escuadra de desarrollo del resto de la carrera de la Volta a Portugal tras la muerte, el día anterior, de su corredor Finlay Tarling.

Tarling, de 19 años, murió el viernes en lo que los organizadores calificaron como un incidente grave. Informes de medios locales señalaron que fue atropellado por un automóvil que ingresó a la carretera. Según se informó, el conductor no vio las señales de los comisarios y entró a la vía en sentido contrario al de la carrera.

“Tras el trágico fallecimiento de Fin Tarling el viernes, el NSN Development Team se ha retirado de las etapas restantes de la Volta a Portugal”, afirmó NSN el sábado.

“Con el pleno apoyo de los padres de Fin, el equipo WorldTour seguirá compitiendo en el Czech Tour y en el Arctic Race of Norway. Seguiremos llevando a Fin en nuestros corazones mientras corremos en su honor, haciendo lo que más le gustaba”.

Tarling, originario de Gales, era especialista en la contrarreloj.

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