Schlittler brilla de nuevo y Judge pega su 12do jonrón en triunfo de Yankees 3-2 ante Rangers

Cam Schlittler ponchó a ocho en seis entradas sin permitir carreras en un duelo con el as de Texas Jacob deGrom, Aaron Judge conectó un jonrón por tercer juego consecutivo y los Yankees de Nueva York resistieron el martes por la noche para vencer 3-2 a los Rangers.

Los Yankees ganaron por décima vez en 11 juegos y aseguraron victorias consecutivas de serie en Texas al llevarse los dos primeros ante los Rangers, después de ganar dos de tres en Houston.

Cuatro de los primeros siete outs fueron por ponche para Schlitter (4-1), y los otros tres fueron jugadas destacadas detrás del derecho.

El relevista boricua de Nueva York Fernando Cruz detuvo con una barrida el intento de toque de sacrificio de Joc Pederson con dos en base y nadie fuera en la octava, y su tiro con bote mientras el derecho caía de espaldas apenas superó a Jung, que se barría en tercera.

Luego Cruz ponchó a Jake Burger y al bateador emergente dominicano Ezequiel Durán — mientras lanzaba siete strikes consecutivos — para terminar la entrada.

Schlittler, quien permitió tres hits y dio una base por bolas, toleró una carrera limpia o menos por quinta vez en siete aperturas y bajó su efectividad a 1,51. El derecho de 25 años suma 49 ponches y cinco boletos.

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