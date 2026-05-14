Endy Rodríguez impulsa 2 carreras en su regreso a las mayores. Piratas vencen 7-2 a Rockies

El dominicano Endy Rodríguez conectó dos hits e impulsó un par de carreras en su regreso a las Grandes Ligas, y los Piratas de Pittsburgh doblegaron el jueves 7-2 a los Rockies de Colorado.

Rodríguez, un receptor que en su momento fue considerado uno de los principales prospectos del sistema de ligas menores de Pittsburgh antes de perderse todo 2024 y la mayor parte de 2025 debido a dos lesiones en el codo, pegó un doble ante Chase Dollander (3-3) en la segunda entrada y añadió un sencillo de dos carreras en la tercera.

Fue su primera aparición en las Grandes Ligas desde el 6 de junio de 2025.

Ryan O'Hearn sumó tres hits por Pittsburgh, incluido un jonrón de dos carreras en la primera entrada.

Los Piratas se adelantaron temprano y navegaron el resto del juego. El campocorto novato Konnor Griffin y Jared Triolo aportaron dos hits cada uno. Pittsburgh inició una estadía de seis juegos en casa al ganar dos de tres a los Rockies.

Carmen Mlodzinski (3-3) permitió dos carreras en cinco entradas tras ingresar luego de los relevistas zurdos Mason Montgomery y Evan Sisk.

Dollander, una selección de primera ronda de los Rockies en 2023 que ha estado sólido al inicio de la temporada, tuvo problemas en la primera entrada y fue retirado apenas dos bateadores dentro de la segunda, por lo que el club describió como rigidez en el brazo derecho.

El dominicano Oneil Cruz encendió la ofensiva de Pittsburgh al abrir con un doble hacia el jardín izquierdo, batazo que el guardabosques Jordan Beck pareció perder en las luces. La pelota cayó para hit, Cruz trotó hasta segunda y luego anotó con un sencillo impulsor de Bryan Reynolds. O'Hearn siguió con su octavo jonrón de la temporada, y la paliza quedó encaminada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes