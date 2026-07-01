En su despedida, Bielsa admite roces con el plantel uruguayo en el Mundial

El entrenador argentino Marcelo Bielsa se despidió el martes de su cargo como seleccionador de Uruguay con una rueda de prensa en el estadio Centenario, en la que lamentó la pronta eliminación en el Mundial y reconoció que hubo pedidos de miembros de su plantel para que modificara aspectos de su modo de trabajo.

“Esta tristeza actual de todos los futboleros es el peso que me toca asumir a mí, que vale muchísimo más de lo que ustedes imaginan tolerar ese peso”, admitió el rosarino y calificó la situación como un “cierre doloroso”.

El veterano entrenador negó cuestionamientos a su planteamiento táctico, pero admitió que sostuvo reuniones después de la goleada de 5-1 que sufrió en un amistoso ante Estados Unidos. Aceptó que tuvo que hacer dos concesiones: entrenar todo el grupo en un solo conjunto, y no en dos —como siempre trabajó Bielsa--, y limitar las charlas colectivas e individuales sobre táctica, reglamento y otros aspectos.

“La recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores, hasta que me pidieron que eso se interrumpiera y así lo hice”, reveló.

Sin embargo, aclaró: “los jugadores no hicieron nada que me haya impedido poder conducirlos”.

Bielsa confirmó las versiones sobre un cuadro febril de Muslera en la víspera al partido con España, aunque afirmó que al momento del encuentro estaba “en condiciones absolutas para participar”, no así Federico Viña, quien quedó fuera del 11 por sufrir la misma dolencia.

“Nunca me pasó que un jugador pudiera ser sustituido y el motivo por el cual comunicara el deseo de abandonar el partido fuera el efecto en su ánimo de los errores cometidos”, contó sobre el portero, uno de los más criticados por el público uruguayo. “Eso me pareció de una grandeza y generosidad impropia del fútbol actual”, elogió.

El “Loco” Bielsa negó haber tenido problemas con Federico Valverde, a quien destacó por su “generosidad”. Desmintió también haber echado a algún empleado del Complejo Celeste y evitó hablar sobre su futuro laboral y dar consejos a quien lo suceda.

Entre los obstáculos que tuvo para afrontar el certamen, Bielsa enumeró lesiones, incorporaciones tardías y jugadores que llegaron con pocos minutos de juego, que afectaron a 12 de sus 26 convocados.

El entrenador argentino completó 37 partidos como director técnico celeste entre eliminatorias, Copa América, amistosos y la Copa del Mundo. Ganó 17, empató 12 y perdió los 8 restantes. También dirigió al equipo en el Preolímpico Sub 23 de Venezuela en 2024.

La llegada de Bielsa al banquillo celeste, en mayo de 2023, fue recibida con entusiasmo en un país deseoso de volver a codearse entre las grandes potencias del fútbol de selecciones.

El rosarino comenzó con buen pie, y cayó en gracia al público uruguayo, que lo encontraba parecido a Óscar Tabarez -conductor durante 15 años- por su discreción y su personalidad reservada. También se topó con un sector de la prensa local que no veía con buenos ojos su contratación.

A pocos meses de asumir el mando de la Celeste venció a Brasil en Montevideo tras 22 años sin conseguirlo y derrotó por primera vez en eliminatorias a Argentina como visitante. La Copa América de 2023 fue un punto de inflexión en la relación de los jugadores con el cuerpo técnico y en el rendimiento.

Uruguay, eliminado por Colombia en las semifinales del torneo jugado en Estados Unidos, sufrió la suspensión de cinco jugadores por un enfrentamiento con hinchas en las gradas del estadio de Charlotte. Ello le obligó a encarar la última parte de la eliminatoria armando el 11 con retazos.

Los hechos de la Copa América iniciaron una espiral de tensiones en el vestuario, expuestas por Luis Suárez al criticar el trato de Bielsa al plantel y los empleados antes de retirarse de la selección.

Tras el aviso de aquel 5-1 ante Estados Unidos, Uruguay quedó fuera del Mundial en fase de grupos tras empatar con Arabia Saudí y Cabo Verde y caer ante España, en otra temprana salida de Bielsa, eliminado en fase de grupos con Argentina en 2002 y en octavos de 2010, con Chile.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa