Embiid se pierde el segundo juego de 76ers ante Knicks por lesiones de tobillo y cadera

Joel Embiid se perderá el segundo juego de los 76ers de Filadelfia en las semifinales de la Conferencia Este contra los Knicks de Nueva York el miércoles por la noche debido a un esguince en el tobillo derecho y dolor en la cadera derecha.

Los 76ers añadieron a su pívot al parte de lesionados horas antes de intentar igualar la serie.

Embiid tuvo dificultades en una abreviada noche durante la paliza de los Knicks por 137-98 en el primer duelo. Aportó 14 puntos al acertar 3 de 11 en tiros de campo en 25 minutos. Los titulares fueran enviados al banquillo cuando el partido ya estaba fuera de alcance.

El ala-pívot sido anotado como probable para jugar ese partido y los Knicks aprovecharon repetidamente su falta de movilidad para disparar con facilidad.

Tras someterse a una apendicectomía al final de la temporada regular, Embiid reapareció para el cuarto partido de la serie de primera ronda de Filadelfia contra Boston y ayudó a los 76ers a remontar un déficit de 3-1 para ganar la eliminatoria.

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