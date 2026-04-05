Elly De La Cruz impulsa la carrera del triunfo y Rojos vencen 2-1 a Rangers para completar barrida

El dominicano Elly De La Cruz conectó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria en la octava entrada, después de anotar en la cuarta gracias a su velocidad, y los Rojos de Cincinnati vencieron 2-1 a los Rangers de Texas el domingo para barrer la serie de tres juegos del fin de semana.

De La Cruz pegó un hit hacia el jardín derecho, al lado contrario, para remolcar a Matt McLain, quien recibió base por bolas al abrir la entrada ante Robert Garcia (0-1) y se robó la segunda base.

De La Cruz anotó desde segunda en el cuarto rollo con el sencillo del venezolano Eugenio Suárez por el centro, después de conectar un sencillo y avanzar en pisa y corre tras el elevado de 358 pies de Sal Stewart, que fue out en la pista de advertencia del jardín derecho.

Sam Moll (1-0) retiró a un bateador, ponchando a Brandon Nimmo con corredores en segunda y tercera para cerrar la séptima de Texas. Brock Burke, de Cincinnati, ponchó a los tres bateadores en la novena para su primer salvamento de por vida en 210 apariciones como relevista en su carrera.

Texas empató la pizarra 1-1 en la séptima con un jonrón de Joc Pederson, que puso fin al inicio sin hits más largo de un bateador en las Grandes Ligas esta temporada, con 16 turnos al bate. Después de que Pederson vio cómo su batazo elevado apenas superaba la barda, lanzó el bate hacia el dugout de los Rangers.

Los Rangers han perdido cuatro juegos consecutivos y anotaron una carrera en las últimas 20 entradas de la serie.

El abridor de los Rojos, Chase Burns, permitió una carrera y cinco hits en seis entradas y fracción.

El abridor de los Rangers, Jack Leiter, cedió una carrera y cuatro hits en cinco entradas.

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