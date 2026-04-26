Elevado de sacrificio de Abrams y jonrón de Tena dan triunfo a Nacionales 2-1 sobre Medias Blancas

El elevado de sacrificio de CJ Abrams impulsó al corredor automático Daylen Lile desde tercera en la décima entrada; luego, el bateador emergente dominicano José Tena conectó un jonrón solitario y los Nacionales de Washington vencieron 2-1 a los Medias Blancas de Chicago el domingo para su segunda victoria consecutiva en entradas extra.

Tena conectó su primer jonrón de la temporada ante el cerrador dominicano de Chicago Seranthony Domínguez.

Los Medias Blancas se acercaron 2-1 en la parte baja de la décima cuando Tristan Peters conectó un sencillo que impulsó al corredor automático Derek Hill desde segunda con un out. Pero Paxton Schultz, ascendido desde Triple-A antes del juego, ponchó a Chase Meidroth y al cubano Miguel Vargas para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Richard Lovelady (2-1), el segundo relevista de Washington, lanzó una novena entrada sin carreras para llevarse la victoria. Domínguez (1-3) permitió dos carreras (una limpia) en la décima con un hit y cargó con la derrota.

El abridor de Washington Foster Griffin permitió dos hits en siete entradas sin anotaciones y redujo su efectividad a 2,67.

Sean Burke, de Chicago, lanzó 7 1/3 entradas sin carreras y permitió tres hits.

Burke ponchó a cuatro y no otorgó boletos. Retiró a 15 bateadores consecutivos tras permitir un sencillo a James Wood con dos outs en la tercera.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes