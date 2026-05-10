Elder silencia los bates de los Dodgers y los Bravos ganan la serie con pizarra de 7-2

Bryce Elder permitió un hit en 5 2/3 entradas sin carreras, el hondureño Mauricio Dubón conectó un doble de tres carreras y los Bravos de Atlanta derrotaron el domingo 7-2 a los Dodgers de Los Ángeles.

Drake Baldwin y Matt Olson pegaron jonrones por los Braves, que se llevaron dos de tres en una serie de fin de semana entre líderes de división de la Liga Nacional al ganar los dos últimos juegos por marcadores idénticos. Atlanta tiene marca de 11-1-1 en 13 series esta temporada.

Baldwin y Olson conectaron tarde en el juego ante Justin Wrobleski, quien permitió siete carreras y siete hits en 8 2/3 entradas. Wrobleski (5-1) había permitido cinco carreras en total en sus primeras seis aperturas.

Elder (4-1) ponchó a ocho y dio cuatro bases por bolas, al tiempo que bajó su efectividad a 1,81.

White abrió el marcador con un sencillo impulsor en la segunda antes de que el doble de Dubón, con dos outs, por la línea del jardín izquierdo pusiera a Atlanta arriba 4-0 tras dos entradas por segundo juego consecutivo.

Elder fue retirado después de otorgar tres boletos consecutivos con dos outs en la sexta. El venezolano Robert Suarez entró para retirar a Muncy, quien conectó un jonrón de dos carreras ante Tyler Kinley en la octava para romper la blanqueada.

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