El zurdo Jesús Luzardo ingresa en lista de lesionados de 15 días de los Filis por hombro inflamado

Los Filis de Filadelfia colocaron el martes al zurdo estelar peruano Jesús Luzardo en la lista de lesionados de 15 días, tres días después de que fuera retirado de una apertura en Atlanta debido a una inflamación en el hombro izquierdo.

La medida es retroactiva al sábado. Luzardo puede regresar el 27 de septiembre, el último día de la temporada regular.

Luzardo se sometió a una resonancia magnética el sábado que no mostró problemas graves, pero luego no lanzó ni el domingo ni el lunes. El mánager interino Don Mattingly comentó que el personal médico de los Filis creía que Luzardo estaba mejor el martes, pero no tan avanzado como les gustaría.

“En realidad no ha cambiado nada en cuanto a nuestra manera de pensar; no es más que asegurarnos de que esté sano antes de que vuelva a lanzar”, dijo Mattingly antes de que Filadelfia abriera una serie de dos juegos en Washington.

Su ausencia deja a los Filis sin uno de sus principales abridores mientras intentan asegurar un puesto en los playoffs. Filadelfia tiene el segundo comodín de la Liga Nacional, a medio juego de los Cachorros de Chicago y con un juego de ventaja sobre San Diego. Los Filis están 3 1/2 juegos por delante de Arizona, el equipo más cercano fuera de puestos de playoffs.

Luzardo tiene marca de 14-5 con efectividad de 2,87 y realizó su primera aparición en el Juego de Estrellas esta temporada. Ocupa el segundo lugar en la Liga Nacional con un récord personal de 221 ponches en 29 aperturas, y lanzó el primer juego completo de su carrera en su salida más reciente, una blanqueada de dos hits ante Atlanta el 7 de septiembre.

“No creo que a nadie le preocupe que esto sea a largo plazo, que se extienda al próximo año o algo así”, manifestó Mattingly. “Creo que sí pensamos que va a estar listo para lanzar al final del año. Solo tenemos que ocuparnos de lo nuestro para llegar ahí”.

Filadelfia llamó al derecho Grant Holman desde Triple-A Lehigh Valley para ocupar el lugar de Luzardo en el roster. Holman permitió cinco carreras sucias mientras conseguía un out el sábado, en su única aparición con los Phillies esta temporada.

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