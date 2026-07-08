El zurdo de los Cachorros Matthew Boyd blanquea a Orioles 6 entradas en triunfo 5-2

Matthew Boyd lanzó seis entradas sin permitir carreras, Alex Bregman impulsó dos y los Cachorros de Chicago vencieron la noche del martes 5-2 a los Orioles de Baltimore.

El panameño Miguel Amaya anotó tres veces por los Cachorros, que han ganado 11 de 14 para afianzar su control del primer puesto del comodín de la Liga Nacional.

Boyd (4-1), en su tercera apertura desde que estuvo fuera siete semanas por una lesión de rodilla, permitió tres hits, ponchó a siete y dio dos bases por bolas. El zurdo tiene marca de 2-0 y una efectividad de 1,72 desde que regresó de la lista de lesionados el 25 de junio.

El relevista de los Cachorros Ryan Rolison entró en la séptima con ventaja de 4-0 y de inmediato permitió dos sencillos y otorgó una base por bolas para llenar las bases. Adley Rutschman conectó un sencillo de dos carreras con dos outs ante el ex Oriole Jacob Webb antes de que Gunnar Henderson se ponchara.

Tyler Ferguson lanzó una octava entrada perfecta y Trent Thornton retiró a tres bateadores en fila para su segundo salvamento.

El abridor de Baltimore Shane Baz (4-8) retiró a los primeros ocho bateadores que enfrentó, pero terminó cediendo tres carreras y seis hits en seis entradas.

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