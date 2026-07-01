Kremer brilla en su regreso y Orioles evitan la barrida al vencer 6-1 a Medias Blancas

Dean Kremer lanzó seis sólidas entradas en su regreso tras una lesión en el cuádriceps, y los Orioles de Baltimore evitaron el miércoles la barrida con una victoria por 6-1 sobre los Medias Blancas de Chicago.

Kremer (1-1) permitió una carrera y cuatro hits, y Tyler O'Neill conectó un jonrón en el quinto inning de cuatro carreras de Baltimore. Noah Schultz (2-5) mantuvo sin hit a los Orioles durante cuatro entradas, pero retiró a solo un bateador más antes de ser retirado del juego.

El dominicano Leody Taveras también se voló la barda por Baltimore.

Sam Antonacci abrió el juego con un jonrón ante Kremer, quien lanzaba por primera vez desde el 18 de abril. Los Medias Blancas, líderes de la División Central de la Liga Americana y que habían ganado los dos primeros juegos de la serie, no hicieron mucho más después de ese gran batazo.

Apenas dos semanas después de regresar de la lista de lesionados, el relevista de Baltimore Ryan Helsley no pudo ingresar al juego debido a molestias en el codo.

El expelotero Bobby Bonilla asistió al juego en el día más apropiado, ya que algunos aficionados al béisbol se refieren al 1 de julio como el “Día de Bobby Bonilla” en honor al dinero diferido que le deben los Mets y que se paga le debe en esa fecha.

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