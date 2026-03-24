El Thunder aplasta a unos 76ers diezmados y encadena su 12da. victoria seguida

El Thunder de Oklahoma City hilvanó su 12da. victoria consecutiva al derrotar 123-103 a los 76ers de Filadelfia el lunes por la noche.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 22 puntos, Jalen Williams sumó 18 en su regreso a la alineación en la victoria de Oklahoma City sobre unos diezmados 76ers.

Jared McCain aportó 13 puntos para el Thunder en su primer partido en Filadelfia desde el traspaso del mes pasado. Los campeones defensores de la NBA mejoraron a 57-15, el mejor récord de la liga.

VJ Edgecombe anotó 35 puntos para los 76ers, que jugaron sin Tyrese Maxey, Joel Embiid y Paul George. Filadelfia comenzó el día como el séptimo preclasificado en el torneo de play-in de la Conferencia Este, pero estaba a solo medio partido de Toronto, quinto clasificado.

Williams volvió a la alineación después de perderse 16 partidos por una distensión en el isquiotibial derecho.

McCain ayudó a que el Thunder se despegara para tomar ventaja de 35-25 tras el primer cuarto con un par de triples. Oklahoma City amplió su ventaja a 24 puntos y nunca se vio amenazado después de irse al descanso al frente 65-43.

Jaylin Williams anotó 18 unidades desde la banca, y Chet Holmgren tuvo 17 para el Thunder.

McCain, seleccionado por los 76ers con la 16ta. elección global el año pasado, recibió una fuerte ovación cuando ingresó en el primer cuarto. Filadelfia lo envió a Oklahoma City a cambio de selecciones del draft en la fecha límite de traspasos de febrero. Los 76ers tienen marca de 10-12 desde el acuerdo.

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