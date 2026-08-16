El tercera base de Arizona, Arenado, sale de la derrota ante Bravos por dolor en el torso

El tercera base de los Diamondbacks de Arizona, Nolan Arenado, abandonó la derrota de su equipo del domingo ante los Bravos, después de correr para llegar a primera tras un rodado en la parte alta de la cuarta entrada.

Arenado, quien conectó dos jonrones en la victoria 10-3 sobre Atlanta la noche anterior, pareció frenarse mientras corría hacia la inicial.

El equipo informó que fue retirado del juego por molestias en el tronco del lado izquierdo.

Arenado fue reemplazado en la parte baja del inning por el venezolano Ildemaro Vargas, quien conectó un jonrón en la séptima para empatar el juego 2-2, antes de que Matt Olson, de Atlanta, pegara un jonrón de tres carreras en la parte baja de ese episodio. Los Bravos ganaron 5-3.

Arenado, ocho veces All-Star, batea para .241 con 20 jonrones y 62 carreras impulsadas esta temporada.

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