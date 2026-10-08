El 'Slam de 1 punto' del Abierto de Australia suma a Alcaraz, Osaka y Sinner en enero

El 1 Point Slam del Abierto de Australia volverá a contar con algunas figuras estelares en enero, con Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Naomi Osaka y Jannik Sinner entre los jugadores que tienen previsto competir contra profesionales y clasificados amateurs por un premio de 1 millón de dólares australianos.

En el arranque del Abierto de Australia el jueves, los organizadores manifestaron que los eventos clasificatorios para el 1 Point Slam ya están en marcha en clubes y comunidades de tenis de todo el país, y que se celebrarán otros dos días de clasificación durante la semana inaugural, antes del primer torneo de Grand Slam del año, del 17 al 31 de enero.

La final del 1 Point Slam enfrentará a los profesionales contra amateurs y participantes con invitación para disputar el premio australiano de un millón de dólares (unos 700.000 dólares) en el Rod Laver Arena el 13 de enero.

Jordan Smith, un jugador amateur local poco conocido, venció a Sinner y luego se convirtió en millonario tras ganar el 1 Point Slam el pasado enero. Smith ganó en el tercer golpe del punto final cuando Joanna Garland, la número 117 del ranking femenino y originaria de Taiwán, envió un revés a dos manos fuera.

Todos los partidos duraron un solo punto en un cuadro de eliminación directa que incluyó a hombres y mujeres, profesionales y amateurs, además de celebridades como la estrella del pop taiwanés Jay Chou, quien quedó eliminado sin golpear una pelota tras un saque directo de Petar Jovic.

“En el corazón de la creación del 1 Point Slam está nuestro deseo de conectar aún más profundamente el Abierto de Australia con cada comunidad tenística del país”, dijo el jueves Andrew Abdo, el nuevo director ejecutivo de Tennis Australia.

Más de 1,3 millones de aficionados asistieron al Abierto de Australia 2026, y los organizadores planean aumentar la capacidad de visualización, los asientos y ofrecer más sombra en todo el recinto de Melbourne Park el próximo año.

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