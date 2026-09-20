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Bernal y Herrera conectan jonrones en la octava y Cardenales vencen 5-3 a Nacionales

AP Noticias
CARDENALES NACIONALES
CARDENALES NACIONALES (AP)

Los panameños Iván Herrera y Leo Bernal conectaron un par de jonrones, mientras los Cardenales de San Luis anotaron tres carreras en la octava entrada para remontar y vencer el domingo 5-3 a los Nacionales de Washington.

Bernal pegó su quinto jonrón de la temporada ante el dominicano Yovanny Cruz (0-2) después de que Erik Tolman otorgó base por bolas a Jordan Walker con dos outs en la octava.

Herrera conectó su segundo jonrón del juego y el décimo octavo de la temporada para empatar el partido 3-3, luego de haber disparado un cuadrangular solitario en la primera entrada.

Fue el tercer juego de múltiples jonrones en la carrera de Herrera y el segundo esta temporada.

El mexicano Luis Gastelum (5-3) lanzó una octava entrada sin carreras para San Luis, y Riley O’Brien trabajó una novena perfecta para apuntarse su salvamento 38, el mayor total de la Liga Nacional.

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Jake Irvin permitió dos carreras con tres hits y ponchó a ocho en 5 1/3 innings por los Nacionales.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

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